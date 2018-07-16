Il 27 luglio la Luna rossa per l'eclissi totale e Marte all'opposizione saranno lo spettacolo dell'estate astronomica, tra Perseidi e cometa di Natale

La notte illuminata da due ‘palle di fuoco’ nel cielo: si preannuncia come l’evento astronomico dell’anno, l‘incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Il pianeta rosso sarà di nuovo all’opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della visibilità: sarà al fianco della Luna, anche lei rossa per effetto dell’ombra dell’eclissi totale, la prima visibile dall’Italia dopo quella del settembre 2015. L’insolita coppia celeste, che si terrà compagnia per più di un’ora, “sarà una chicca assoluta da fotografare”, ma non sarà certo l’unico spettacolo dell’anno, come anticipa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

L’eclissi lunare totale del 27 luglio

In Italia ci rifaremo con l’eclissi lunare totale del 27 luglio, momento culmine di un’estate astronomica davvero movimentata: ad annunciarla saranno Giove e Saturno, che raggiungeranno l’opposizione (e il punto di migliore osservabilità) rispettivamente il 9 maggio e il 27 giugno. Appariranno dunque nel loro ‘abito’ migliore quando, da metà giugno a inizio luglio, tutti i pianeti conosciuti fin dall’antichità saranno visibili di notte: da Mercurio e Venere, osservabili dopo il tramonto, fino a Saturno, Giove e Marte, l’ultimo a sorgere.

Venere tornerà prepotentemente sulla scena anche il 17 agosto, quando raggiungerà la massima elongazione orientale dal Sole diventando la ‘regina’ delle osservazioni serali. Saluterà così le ultime meteore Perseidi, le famose ‘lacrime di San Lorenzo’, che nel 2018 culmineranno il 12 agosto “offrendo uno spettacolo davvero da manuale, senza alcuna interferenza da parte della Luna”, spiega Masi.

Le Geminidi di dicembre e la cometa di Natale

“Condizioni di osservabilità molto favorevoli ci saranno anche per le Geminidi di dicembre, che chiuderanno un’annata Doc per le meteore”. La ciliegina sulla torta dovrebbe arrivare intorno al 16 dicembre, con la cometa di Natale 46P/Wirtanen che, spiega l’astrofisico, “passerà a 11,6 milioni di chilometri dalla Terra, con una luminosità che potrebbe renderla visibile a occhio nudo“.