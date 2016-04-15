Arriva la moneta da 5 euro: ‘Blue Planet Earth’. Ma in Italia non ci sará…

La Germania conia circa un milione e mezzo di monete da 5 euro, valide solo per i tedeschi e destinate probabilmente ai collezionisti

La Germania é pronta a rilasciare una moneta da 5 euro. Valida per i pagamenti ma probabilmente presto ´preda´ dei collezionisti, “Blue Planet Earth” sará coniata in circa un milione e mezzo di unitá e verrá utilizzato solo dai tedeschi e non sará quindi valida nel resto dell´Unione Europea.

Da una parte appare l’aquila, simbolo ufficiale del Paese, dall’altro lato, invece, un planisfero. La moneta è composta di tre materiali, pesa 9 grammi e il diametro misura 27,25 millimetri, dunque è leggermente più grande della moneta da due euro.

Non si tratta del primo caso nel quale una nazione europea conia una moneta dal taglio particolare ed esclusivo. In Italia nel 2003 erano circolate monete da 5 euro, in Belgio invece lo scorso anno erano apparse monete dal valore di 2,50 euro.