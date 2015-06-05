Arriva l’estate, ecco i consigli di CityNow per una pelle liscia e morbida
In vista dell'estate la linea Naturaverde propone cere depilatorie da usare anche a casa: a caldo, con olio di argan o per microonde
05 Giugno 2015 - 18:56 | di Vincenzo Comi
di Daniela Bonanno Conti – In previsione dell’estate, ci pensa il brand Naturaverde a non complicarci la vita, presentando una linea di prodotti estetici che ci rendono belle senza per forza fare ricorso all’estetista di fiducia.
I prodotti sono pratici e comodi da usare anche a casa propria.
Si parte con la cera depilatoria a caldo in dischi al biossido di titanio che garantisce una depilazione ottimale e permette di ottenere una pelle liscia per lungo tempo. Si continua poi, con la cera depilatoria liposolubile con Olio di Argan Bio, ideale per le pelli più sensibili e delicate. In ultimo troviamo, una delle novità del mondo della depilazione, ovvero la cera depilatoria idrosolubile per microonde al profumo di Argan.
Si tratta di un prodotto estremamente valido che conferisce e garantisce a tutte noi, una pelle liscia e morbida al tatto per almeno 3 settimane.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito: http://www.naturaverde.org/
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