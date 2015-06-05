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Arriva l’estate, ecco i consigli di CityNow per una pelle liscia e morbida

In vista dell'estate la linea Naturaverde propone cere depilatorie da usare anche a casa: a caldo, con olio di argan o per microonde

05 Giugno 2015 - 18:56 | di Vincenzo Comi

Cere depilatorie Naturaverde per una pelle liscia e morbida in estate

di Daniela Bonanno Conti – In previsione dell’estate,  ci pensa il brand Naturaverde a non complicarci la vita, presentando  una linea di prodotti estetici che ci rendono belle senza per forza fare ricorso all’estetista di fiducia.

I prodotti sono pratici e comodi da usare anche a casa propria.

Si parte con la cera depilatoria a caldo in dischi al biossido di titanio che garantisce una depilazione ottimale e permette di  ottenere una pelle liscia per lungo tempo.  Si continua poi, con la  cera depilatoria liposolubile con Olio di Argan Bio, ideale per le pelli più sensibili e  delicate. In ultimo troviamo, una delle novità del mondo della depilazione, ovvero  la cera depilatoria idrosolubile per microonde al profumo di Argan.

Si tratta di un prodotto estremamente valido che conferisce e  garantisce a tutte noi, una pelle liscia e morbida al tatto per almeno 3 settimane.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito: http://www.naturaverde.org/

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