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Arriva Natale ed è ora di farsi la barba… di glitter

Dopo le palline di Natale sulla barba, la nuova moda tra gli amanti della barba folta è ricoprirla di glitter, di qualsiasi colore

20 Novembre 2015 - 13:27 | di Federica Geria

Glitter Beard e Natale: la nuova moda della barba

Di M.Carmela Di Marte – L’hanno chiamata Glitter Beard, la nuova tendenza in voga tra gli amanti della barba lunga e folta, di ricoprire la propria barba con dei glitter.

Non importa il colore, nè la quantità: basta solamente che sia illuminata e colma di glitter. Ed ecco che dopo la tendenza di ricoprire la barba con le palline di Natale, le “Beard Baubbles” – molto seguita lo scorso anno-, e dove i proventi della vendita sono stati devoluti in beneficenza alla Beard Season – un’associazione che supporta la ricerca contro il melanoma -, ora entra in gioco il glitter.

Da sempre icona della moda femminile, e che adesso colpisce anche coloro che dedicano più tempo alla cura della propria barba, che della propria donna: gli uomini con la sindrome dell’hipster.

Basta farsi un giro in rete per vedere immagini di uomini ricoperti da glitter fucsia, dorati, rossi, e viene da porsi un quesito: non sarebbe il caso di utilizzarli come alternativa al classico albero di Natale?

Glitter Beard: barba ricoperta di glitter per Natale
Glitter Beard, la tendenza della barba di glitter

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