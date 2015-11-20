Arriva Natale ed è ora di farsi la barba… di glitter

Di M.Carmela Di Marte – L’hanno chiamata Glitter Beard, la nuova tendenza in voga tra gli amanti della barba lunga e folta, di ricoprire la propria barba con dei glitter.

Non importa il colore, nè la quantità: basta solamente che sia illuminata e colma di glitter. Ed ecco che dopo la tendenza di ricoprire la barba con le palline di Natale, le “Beard Baubbles” – molto seguita lo scorso anno-, e dove i proventi della vendita sono stati devoluti in beneficenza alla Beard Season – un’associazione che supporta la ricerca contro il melanoma -, ora entra in gioco il glitter.

Da sempre icona della moda femminile, e che adesso colpisce anche coloro che dedicano più tempo alla cura della propria barba, che della propria donna: gli uomini con la sindrome dell’hipster.

Basta farsi un giro in rete per vedere immagini di uomini ricoperti da glitter fucsia, dorati, rossi, e viene da porsi un quesito: non sarebbe il caso di utilizzarli come alternativa al classico albero di Natale?