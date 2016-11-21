A Reggio il corso di Web Marketing per le guide turistiche

Si terrà a Reggio Calabria il 16 e 17 dicembre, presso il B&B CasettAzzurri (Via Matteo Preti, 36), il primo corso in assoluto dedicato alla innovazione e digitalizzazione delle professioni di guida turistica ed escursionistica, con il fine ultimo di promuovere l’interesse dei visitatori per il territorio attraverso i percorsi guidati.

A chi si rivolge il corso

Il corso di web marketing per guide turistiche è stato ideato da Fare Digital Media e si rivolge a tutti quei professionisti che stanno a contatto diretto con i viaggiatori e sentono di dover migliorare le proprie competenze digitali sotto due punti di vista:

in un’ottica aziendale, promuovendo la propria attività con l’ausilio di adeguati strumenti basati sulla comunicazione social

in un’ottica di servizio, migliorando la propria offerta e integrandola con le tecniche di narrazione dei territori, il digital storytelling.

Il corso si propone inoltre di mostrare come l’avvento della nuova cultura della sharing economy possa essere utilizzato come un’occasione di arricchimento e sviluppo per chi svolge professionalmente l’attività di guida turistica.

Durata e modalità del corso

La durata del corso è di 16 ore, suddivise in 4 moduli, per due giornate di frequenza. Le modalità prevedono lezioni frontali e immediata applicazione pratica di quanto appreso durante una visita guidata sul territorio. Verranno messi a disposizione materiali didattici e cancelleria.

Il corso fa parte di un più ampio programma di occasioni formative partito da Mamoiada (Sardegna) e che approderà a Palermo in primavera, e rivolto sempre ai professionisti del settore turistico/escursionistico.

Il partecipante ideale è un soggetto che fa parte di Associazioni culturali, Cooperative di gestione di siti e attrazioni, compresi i soggetti che svolgono la libera professione di Guida turistica o escursionistica.

Le motivazioni di Fare Digital Media

Alessio, co-fondatore di Fare Digital Media, Digital Strategist e responsabile della formazione, racconta così le motivazioni alla base del corso:

<<L’ecosistema digitale è ormai un dato di fatto nel mondo del turismo ed in questo ambiente è necessario avere le competenze giuste per sviluppare la propria attività. Non basta avere un sito web statico o gestire in maniera scoordinata una paginetta Facebook. Per farsi trovare da quel 60% di turisti che prenotano e si lasciano ispirare per le loro vacanze dai contenuti web è fondamentale costruire una presenza forte online. Questo vale per tutti gli operatori turistici e ancor di più per le guide professioniste che devono fronteggiare una concorrenza sempre più dura e variegata rispetto alle impostazioni tradizionali.>>

Fare Digital Media è una realtà giovane e dinamica che rende gli operatori del turismo capaci di cogliere le opportunità date dalle innovazioni del settore attraverso le consulenze strategiche basate sul content marketing e sulla narrazione dei territori con il digital storytelling. La società gestisce inoltre una community di viaggiatori chiamata Genteinviaggio.it, dove gli iscritti raccontano le loro esperienze e scambiano consigli e ispirazioni. Attraverso i racconti si può partecipare al content game e vincere premi studiati per chi è sempre a caccia di nuove esperienze di viaggio.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile contattare gli organizzatori per maggiori informazioni ai seguenti recapiti:

Evento Facebook

Eventbrite per maggiori dettagli e prenotazioni

Programma completo del corso sulla pagina dedicata di faredigitalmedia.com

Fare Digital Media:

turismo@faredigitalmedia.com

Alessio : Tel. 328 3170506

Giusi: Tel. 347 3861482

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