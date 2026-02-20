Il 2026 inizia con due importanti ingressi nella famiglia ASC Calabria

Il 2026 inizia con l’importante ingresso nella famiglia ASC Calabria della dott.ssa Clementina Tripodi nella qualità di Direttore Tecnico ASC Calabria, provvedendo al coordinamento tecnico delle attività sportive e formative, alla supervisione e programmazione tecnica e didattica, collaborando con la Presidenza e gli organi direttivi ASC.

Un supporto tecnico determinante per il Comitato e per le associazioni affiliate che le richiederanno impegno e costanza, ma che di certo saprà affrontare grazie al suo background esperienziale.La nomina è stata ufficializzata i primi di febbraio in occasione della riunione dei Delegati ASC e dei referenti tecnici delle diverse aree ASC Calabria, voluta fortemente dalla stessa dott.ssa Tripodi unitamente al Presidente ASC Calabria Eraclini.

“Oggi è stato un incontro importante che sarà approfondito successivamente con distinti comunicati” afferma la dott.ssa Tripodi ai microfoni di ASC Calabria. “Abbiamo fatto il punto su tante attività, soprattutto sulla programmazione non solo di questo anno ma anche del prossimo. Abbiamo preso in esame tutte le aree sportive, relative sia agli sport più diffusi come il calcio o il Karate, quanto ai nuovi sport entrati a far parte del mondo ASC come le freccette, la ginnastica artistica e ritmica. In occasione della riunione sono state avanzate delle considerevoli proposte dai Responsabili ASC del Calcio, Patrizio Gemello e Carlo Vitale, che hanno proposto l’organizzazione delle Finali di calcio giovanile sia Nazionali che Regionali. Ci tengo a precisare che non abbiamo discusso solo di attività sportiva in senso stretto, ma anche di corsi di formazione come quello di Dirigente per le categorie giovanili. Ed infatti, in linea con il pensiero di ASC, ritengo molto importante formare dirigenti in modo appropriato perché saranno loro a condurre i nostri ragazzi, che rappresentano il futuro. Il mio sarà un ruolo stimolante perché coordinerò un gruppo capace e che ha già fatto tanto e sono fiera della stima riposta dal Presidente Eraclini”.

Ma c’è un’altra importante novità per ASC Calabria. Ed infatti, è di recente nomina anche il Responsabile Regionale ASC di Nuoto, dott. Marco Polimeni già Responsabile FIIS Calabria, che fornirà le sue ampie competenze tecniche per accrescere anche il livello del settore nuoto di ASC Calabria.

Il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini è orgoglioso di queste due novità e di poter affidarsi a due capaci collaboratori per elevare ancor più il prestigio di ASC Calabria. “È una grande soddisfazione, soprattutto per il percorso di crescita fatto tutti negli ultimi anni in cui la famiglia ASC Calabria si è allargata. Ciascuna persona che si è aggiunta ha portato qualcosa di nuovo, diverso ed innovativo e con l’ingresso di Marco Polimeni e di Clementina Tripodi sono certo che faremo l’ennesimo salto di qualità. Un cenno particolare lo voglio dedicare alla Direttore Tecnico ASC Calabria per la delicatezza ed importanza dell’incarico che ha assunto. Clementina Tripodi è una donna forte, capace e con una grandissima esperienza nel campo associativo, come Direttore tecnico in diverse discipline sportive come il calcio, basket, ginnastica ritmica e ciò sia a livello Regionale che Nazionale, con un’ottima capacità di recluting di giovani talenti e, soprattutto, ci tengo a precisare che è stata l’unica donna della Commissione di Calcio Nazionale. Stiamo lavorando incessantemente per approfondire tutte le aree, affidandole a persone valide, capaci e con alta esperienza per creare rete sull’impronta del dialogo e del reciproco supporto“.

Per informazioni e rimanere aggiornato visita le pagine Facebook ed Instagram ascreggiocalabria.