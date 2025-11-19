Antonio Eraclini, eletto Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Imprenditori Sportivi

La Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, associazione di categoria che rappresenta gli imprenditori ed i gestori di impianti sportivi, che si occupa di questioni fiscali, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro per i suoi associati, ha stretto una partnership con le altre importanti organizzazioni del territorio italiano, come l’A.S.C. (Attività Sportive Confederate), per rafforzare la rappresentanza e l’offerta di servizi.

Per tali motivi ha fortemente voluto all’interno del suo organico il Presidente ASC REGGIO CALBRIA, dott. Antonio Eraclini, già membro di Giunta del CONI Calabria e Componente di Giunta ASC Nazionale, neo eletto Consigliere Nazionale della stessa FIIS.

Una nomina dettata per il suo bagaglio esperienziale e culturale, cui è dato il compito di procedere nel percorso già intrapreso a livello sportivo ed organizzativo, per migliorare i risultati raggiunti e dare gli opportuni consigli.

Il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini, esprime grande soddisfazione per la nomina, che si accosta ad altre di altrettanto prestigio, a conferma del determinato ed importante percorso intrapreso oltre 10 anni fa.

“Mi sono messo in gioco senza paura, nonostante i dubbi e le perplessità amplificate dal contesto territoriale. Posso dire di essere la conferma che in Calabria su può fare! Studiare, sudare, lavorare dà risultati e la mia ultima nomina ne è la conferma, ottenendo la piena fiducia ad alti livelli per la passione e la determinazione mostrata. Sono contento per il percorso di crescita che ho intrapreso. Ma è grazie al lavoro svolto dal team che mi è stato accanto per anni che posso aver raggiunto questo ulteriore importante risultato ed a cui devo dire semplicemente grazie. Tra l’altro sono davvero orgoglioso ed onorato di avere come Presidente della FIIS il dott. Alessandro Londi vero pioniere del management sportivo e già segretario generale della Fidal e Direttore Generale di Asc”.

Un incarico prestigioso quello conferito al dott. Eraclini, che intensifica il grande lavoro che porta

avanti grazie anche alle altre cariche prestigiose che ricopre.

Questa elezione, voluta fortemente dai vertici ASC, dimostra la fiducia che si ripone nella Calabria

sportiva e nelle persone che la rappresentano e portano avanti con grinta, fiducia e perseveranza.

Questa Federazione è il futuro dello sport in quanto finalmente le Associazioni possono essere

considerate delle vere e proprie imprese e dal 2026, con l’avvento della parità iva, tutto il mondo

sportivo diventerà un’impresa a 360°.

