Asd Copacabana: le atlete vincono il campionato assoluto di danze accademiche

Dal 8 al 11 Febbraio, presso il PlayHall di Riccione si sono tenuti i Campionati Italiani e Assoluti di categoria della Federazione Italiana Danza Sportiva, unica federazione riconosciuta dal Coni, per le Danze Accademiche. Le atlete reggine si sono ritrovate a competere in giornate intense e ricche di phatos confrontandosi con talenti italiani per le qualificazioni per i Campionati Europei e Mondiali prossimi. In questo scenario ricco di emozioni si è contraddistinta la scuola di Danza “SHED STUDIO’S BY ASD COPACABANA” di Reggio Calabria dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato, che ha dominato nuovamente il Campionato nelle finali nazionali.

“Essere l’unica scuola reggina e tra le migliori in Italia, presente ai Campionati Italiani e Assoluti con le Danze Accademiche, aver raggiunto i vertici della Danza Sportiva, non è altro che un onore per Noi che andremo a rappresentare la nostra cittá e l’Italia all’estero, conferma del percorso artistico e agonistico delle nostre atlete che arricchisce ulteriormente la nostra plurimedagliata scuola. Uno sprono a fare sempre meglio, a livello nazionale e Internazionale dopo gli ultimi successi all’estero– ha affermato il presidente e Maestro Alessandro Mitidieri –

Dopo il 3°posto al Mondo con l’atleta Pennestrí e il 3° posto nel duo show dance al mondo con Assumma- Pennestí adesso andremo a riconfrontarci in Europa e al Mondo con i migliori Atleti emergenti nel Novembre prossimo a Riesa in Germania.

Le Atelete Assumma Francesca e Pennestrí Serena si sono riconfermate le migliori Italiane in gara vincendo le categorie di duo Show Dance, Modern CONTEMPORARY e Jazz Dance conquistando 3 MEDAGLIE D’ORO.

L’atleta Pennestrí Serena è CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA 13/14 U di Show Dance e Jazz Dance e ha conquistato la finale chiudendo al 5° posto nel Modern CONTEMPORARY.

L’atleta Assumma Francesca conquista il podio con una medaglia d’argento nello Show Dance e una medaglia di bronzo nel jazz Dance conquistando la finale nel Modern chiudendo al 10°posto.

Alla rosa dei convocati al campionato del mondo di Show dance saranno presenti anche le atlete Sofia Faucitano e Ginevra Ippolito che hanno ottenuto la medaglia di bronzo nel duo show dance 13/14 anni classe U e un 4 ° posto nel jazz dance.

Importanti risultati che permettono l’accesso ai Campionati del mondo di Riesa anche per i piccoli gruppi di Show Dance e Jazz Dance che conquistano il Campionato ottenendo 2 ori.

Da menzionare anche la piccola Cristel Greco che nella 8/12 anni classe U chiude al 5° posto nella disciplina Jazz Dance.

Ottime prestazioni in crescita anche per le Atelete Sara Foti, Sofia Cara, Alice Arena, Angelica Foti, Vittoria Iaria che a questo Campionato hanno dimostrato la loro crescita tecnica e artistica.

“Ci auguriamo che l’amministrazione comunale, l’Assessore allo Sport e la Cittá Metropolitana di Reggio Calabria non rimangano nuovamente interdetti davanti a così tanto lustro che delle atlete così giovani, le loro famiglie e la loro Societá Sportiva, portano ormai da anni alla città di Reggio Calabria con risultati non solo a livello Nazionale ma anche Internazionale” ha aggiunto il Tecnico M° Mariangela Bagnato.

Ecco i risultati della SHED STUDIO’S BY ASD COPACABANA al Campionato Italiano e Assoluto di Categoria:

PICCOLO GRUPPO UNDER 16 U (Atlete FOTI SARA, CARA SOFIA, FAUCITANO SOFIA, SERENA PENNESTRI’, FRANCESCA ASSUMMA, GINEVRA IPPOLITO) CAMPIONI D’ITALIA IN SHOW DANCE E JAZZ DANCE, 4° posto in modern Contemporary.

CRISTEL GRECO 8/12 U 11°posto show dance, 11°posto Modern Contemporary,5°posto jazz Dance.

SERENA PENNESTRI’ 13/14 U CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA di Show Dance e Jazz Dance, 5° posto modern Contemporary.

FRANCESCA ASSUMMA 13/14 U VICE CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA in show dance e MEDAGLIA DI BRONZO nel jazz Dance, 10°posto modern Contemporary.

ASSUMMA – PENNESTRI’ DUO 13/14U CAMPIONESSE ITALIANE ASSOLUTE IN Show Dance, Modern Contemporary e Jazz Dance.

SOFIA FAUCITANO 13/14 U 20°posto in show dance e 12° posto in jazz dance.

GINEVRA IPPOLITO 13/14 U 11° posto in show dance, 19°posto in modern Contemporary, 14°posto in jazz dance.

FAUCITANO-IPPOLITO DUO 13/14 U MEDAGLIA DI BRONZO IN Show dance , 8°posto in Modern Contemporary e 4°posto in jazz dance.

VITTORIA IARIA 13/14 U 13°posto in show dance.

SARA FOTI 13/14 U 13° posto in jazz Dance.

SOFIA CARA 13/14U 18° posto in show dance.

ALICE ARENA 15/16U 19°posto in show Dance, 18° posto in modern, 8°posto in jazz.

DUO ARENA-FOTI 15/16U 14° posto in show dance.

AURORA IPPOLITO OVER 17 U 21° posto in jazz dance.

NOEMI MEGALE OVER 17 U 13°posto show dance, 19° posto in modern Contemporary, 17° posto in jazz dance.