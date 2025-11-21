Successo per l’ASD Sporting Stelle del Sud ai Campionati Allievi Squadre Open

Salsomaggiore ha ospitato dal 14 al 16 novembre due importanti eventi sportivi dedicati alla disciplina dello sport della mente, riscuotendo grande interesse e partecipazione: il Campionato Allievi a Squadre Open e il Trofeo 2a-3a categoria – NC.

L’ASD Sporting Stelle del Sud è stata presente in entrambe le competizioni, dimostrando il valore e la crescita di questa disciplina in forte espansione tra giovani e adulti.

Tra gli Allievi 1° anno, la squadra Aloi, composta da Aloi Giuseppe, Ripepi Antonio, Cama Pasquale e Brianti Caterina, è posizionata al quinto posto assoluto in Finale A.

La squadra Bellantone, composta da Bellantone Maria Grazia, Calabrese Antonio (Sporting) e Menchini Sofia e Fanfani Stefania (ASD Circolo bridge Firenze Camillo Pabis Ticci) si è classificata ventesima e seconda del girone.

Questi risultati hanno portato l’ASD Sporting Stelle del Sud al sesto posto nella classifica delle associazioni partecipanti, con riferimento al Trofeo Franco Di Stefano (1° Anno). Un risultato di grande rilievo considerando il recente avvio delle attività dell’ASD.

Risultato che premia l’impegno di tutti i componenti della nostra associazione, della nostra maestra Gigliotti Donatella ma in particolare dei nostri allievi.

Nel Trofeo 2a-3a categoria – NC. , la squadra composta da Piazza Giovanna, Caracciolo Paolo, Scopelliti Francesco Tortorella Marina, Sarubbo Caterina e Gambacorta Carmelo, si è classificata al 27′ su 77.

Il settore dello sport della mente, in particolare il gioco del bridge, trova un ampio spazio all’interno dell’ASD Sporting Stelle del Sud, inserito in un contesto sportivo a 360 gradi. Questa disciplina viene considerata come parte di un percorso sportivo completo, che mira a sviluppare non solo le capacità mentali ma anche valori di disciplina, strategia e collaborazione.

Lo sporting del bridge, infatti, rappresenta un elemento di integrazione all’interno di un’offerta plurima che include attività motoria, atletica e altre discipline sportive, creando un percorso formativo e completamento che promuove una crescita equilibrata tra mente e corpo.

Un successo che testimonia la crescita di una disciplina che, oltre a stimolare le capacità mentali, promuove valori di squadra, disciplina e passione, nel quadro di un progetto sportivo innovativo e inclusivo.