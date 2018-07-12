In occasione della terza edizione de “La Magica notte di Chianalea“, l’Associazione Incontriamoci Sempre, rappresentata dal suo Presidente Pino Strati, ha premiato due autentici pionieri della Marineria di Chianalea: Giovanni Polistena e Filippo Perina, che rappresentano il simbolo e la tradizione di uno dei borghi più importanti dell’Italia.

L’evento si è svolto direttamente sul ponte della Patriarca 2 che, per l’occasione, è stata ancorata di fronte alla pedana di un noto locale che affaccia nello specchio d’acqua di Chianalea, ed ha visto la presenza di grandi artisti Calabresi tra i quali Mimmo Cavallaro, Gabriele Albanese, Luca Scorziello, Alfredo Verdini, Paolo Sofia, Aurelio Mandica, Cece’ Barretta, Tury Rugolo, Marinella Rodà, Giovanna Scarfò, Alessandro Calcaramo, Cecè Barretta, Salvatore Gullace, che hanno intrattenuto l’intero borgo con la loro musica. Oltre a loro, la serata è stata impreziosita dalla presenza del dott. Carmelo Basile, titolare di una realtà imprenditoriale calabrese virtuosa e all’avanguardia, il presidente di Apar Angelo Musolino. il titolare di Elca Sound Natale Centofanti, i dirigenti FS, Dott. Latella e Dott. Giuffrè, il fotografo ufficiale Giuseppe Fosso, Giuliano Centofanti, autore delle riprese col drone, Tonino Polistena, titolare di un noto locale del borgo, il noto presentatore, e vicepresidente dell’Associazione, Marco Mauro.

Tra musica e buona cucina, in compagnia del capitano del Patriarca 2, Francesco Polistena e di tutti gli ospiti, la magica notte di Chianalea ha illuminato la notte del meraviglioso borgo, rara perla di bellezza incastonata nella Costa Viola, che ha lasciati senza fiato tutti i partecipanti.