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Prima assemblea congiunta di Ancri Calabria

A Catanzaro Lido i presidenti delle sezioni calabresi dell'Ancri: consegnate le bandiere associative e fissato il raduno regionale del 23 aprile a Paola

19 Marzo 2017 - 19:11 | di Vincenzo Comi

Assemblea congiunta di Ancri Calabria a Catanzaro Lido

Nella giornata di ieri all’interno della sala convegni dell’hotel Niagara di Catanzaro Lido si è tenuta la prima assemblea congiunta con i Presidenti delle Sezioni Territoriale di Catanzaro Cav Giuseppe Badalamenti di Crotone Cav Maurizio Geracitano di Cosenza Uff Angelo Cosentino di Vibo Valentia Cav Gaetano Paduano e del cav Vito Taverniti incaricato del delegato di Reggio Calabria cav Francesco Parrucci, oltre a numerosi insigniti provenientida tutta la Regione.

L’occasione oltre a fare diretta conoscenza è servita a sancire l’unione tra i componenti e a ribadire ancora una volta l’unità di intenti a l’alto senso del dovere. Nella circostanza si è fatto un consuntivo dell’anno scorso ed un programma per il futuro secondo il programma emanato dalla Presidenza Nazionale,e sono state consegnate le Bandiere Associative alle Sezioni.

Si è deciso di indire un raduno Regionale da tenersi a Paola CS presso il Santuario di S.Francesco, per il giorno 23 aprile corrente anno.

Si è delegato l’Uff. Angelo Cosentino ad organizzare l’evento di cui si darà diffusione. Grazie a tutti per la fattiva collaborazione.

Delegato Regionale cav Agostino Geracitano

ancri

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