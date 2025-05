Reggio, il gruppo La Strada: “Assemblea pubblica per il futuro di Piazza del Popolo e del Mercato Storico”

Martedì 13 maggio 2025, alle ore 18:00 presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, si terrà un’importante Assemblea Pubblica promossa dal movimento “La Strada” e dal consigliere Saverio Pazzano. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, alle associazioni e agli operatori locali.

Un’occasione per ripensare Piazza del Popolo

L’obiettivo è discutere e progettare collettivamente il futuro di Piazza del Popolo, uno degli spazi più vitali e rappresentativi di Reggio Calabria. Il movimento “La Strada” propone di restituire alla piazza il ruolo centrale nella vita cittadina, con una visione moderna, accessibile e polifunzionale.

Una nuova vita per uno spazio condiviso

La proposta va oltre la semplice riqualificazione: si vuole trasformare Piazza del Popolo in uno spazio dinamico e vivo, adatto a ospitare attività commerciali, culturali, sportive e ricreative. Un luogo dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva della comunità, senza perdere l’identità storica del sito.

La valorizzazione del mercato storico

Un punto centrale dell’incontro sarà anche la salvaguardia e il rilancio del mercato storico. Il movimento ribadisce l’importanza di non abbandonare le radici e di integrare il mercato in un contesto che lo renda attrattivo per cittadini e turisti. La tradizione del mercato, opportunamente valorizzata, può diventare volano di sviluppo per il centro storico.

Costruiamo insieme una piazza inclusiva

Durante l’assemblea verrà presentata una proposta per una Piazza del Popolo più inclusiva e polifunzionale, in cui cultura, sport e socialità possano coesistere. L’obiettivo è creare uno spazio fruibile da ogni generazione, dove passato, presente e futuro dialoghino in modo armonico.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, opinioni e proposte. La partecipazione attiva è fondamentale per costruire insieme una piazza che appartenga davvero alla città.