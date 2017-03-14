Prima assemblea regionale per l’ANCRI

I Cavalieri della Repubblica della Calabria convocati sabato 18 marzo alle 11 in assemblea: all'ordine del giorno bilancio 2016, programma delle sezioni e iniziative comuni, poi pranzo sociale

Il Delegato Regionale per la Calabria Cav. Agostino Geracitano rende noto che i Cavalieri dell’intera regione e iscritti all’Ancri (Associazione Nazionale Cavalieri Repubblica Italiana) sono chiamati a partecipare alla prima assemblea regionale che avrà luogo sabato 18 marzo alle ore 11:00, presso la sala riunioni dell’ Hotel Niagara in Catanzaro Lido.

La riunione ha il seguente O.d.g. :

consuntivo del 2016

programma di attività per l’anno in corso per le singole sezioni

iniziative comuni

varie

Il Cav. Agostino Geracitano invita tutti i soci a partecipare in quanto ognuno potrà proporre iniziative da mettere in pratica inerenti gli obbiettivi prefissi dell’ ANCRI.

Al termine il pranzo sociale creerà momenti di aggregazione.