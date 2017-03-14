Prima assemblea regionale per l’ANCRI
I Cavalieri della Repubblica della Calabria convocati sabato 18 marzo alle 11 in assemblea: all'ordine del giorno bilancio 2016, programma delle sezioni e iniziative comuni, poi pranzo sociale
14 Marzo 2017 - 11:10 | di Vincenzo Comi
Il Delegato Regionale per la Calabria Cav. Agostino Geracitano rende noto che i Cavalieri dell’intera regione e iscritti all’Ancri (Associazione Nazionale Cavalieri Repubblica Italiana) sono chiamati a partecipare alla prima assemblea regionale che avrà luogo sabato 18 marzo alle ore 11:00, presso la sala riunioni dell’ Hotel Niagara in Catanzaro Lido.
La riunione ha il seguente O.d.g. :
- consuntivo del 2016
- programma di attività per l’anno in corso per le singole sezioni
- iniziative comuni
- varie
Il Cav. Agostino Geracitano invita tutti i soci a partecipare in quanto ognuno potrà proporre iniziative da mettere in pratica inerenti gli obbiettivi prefissi dell’ ANCRI.
Al termine il pranzo sociale creerà momenti di aggregazione.
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