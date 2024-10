Associazione “Cittadini per il Cambiamento”: Pizzimenti nomina altri Coordinatori

“L’Associazione “Cittadini per il Cambiamento” continua a registrare sempre nuove adesioni”. Lo dichiara il Presidente Nuccio Pizzimenti che aggiunge: “Numerose, infatti, le richieste di iscrizioni da parte di cittadini di grossi centri urbani situati sia nella fascia ionica reggina sia in quella tirrenica, come pure numerosi le adesioni provenienti da diversi Comuni italiani come la Città Metropolitana di Napoli”.