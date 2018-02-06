Associazione Muse, l’invito del Presidente Livoti ai candidati alla Camera
Il presidente dell'associazione Muse Giuseppe Livoti invita i candidati a Camera e Senato a un incontro pubblico il 18 febbraio, in vista del voto del 4 marzo
06 Febbraio 2018 - 11:13 | di Eva Curatola
In prossimità del voto del 4 marzo 2018 il presidente Muse prof. Giuseppe Livoti fa un appello ai vari candidati per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Un invito a partecipare ad un pubblico incontro domenica 18 febbraio alle ore 18 presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19.
Le associazioni culturali – dice Livoti – sono di per se apartitiche poiché i vari soci e simpatizzanti provengono da estrazioni culturali, politiche e formative diverse. Ma cio’ non toglie che è compito dei sodalizi associativi informare con quel senso di approfondimento che dovrebbe portare la gente a sapere ed a conoscere chi ci rappresenterà a livello nazionale soprattutto in un tempo quale è il nostro che vive di disaffezione alla politica.
Proprio per questo facciamo appello a vari candidati affinchè tramite la nostra email lemusereggio@tiscali.it ci facciano sapere il loro interesse a partecipare a questo pubblico incontro.
I partecipanti alla “Tribuna Politica Muse” avranno a disposizione 15 minuti per riassumere la propria idea, le loro proposte e la loro appartenenza, mentre nella seconda parte del dibattito, il pubblico presente potrà porre delle domande ai candidati per approfondire determinate tematiche. Per una questione di organizzazione si ricorda a chi volesse aderire a tale incontro di inviare email con eventuali contatti entro giovedi 15 febbraio per poter organizzare tutto al meglio.
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