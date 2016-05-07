Associazione ‘Per Mano’ organizza primo concerto di musica classica ‘Oltre le barriere’
Tre maestri e un programma tra Mendelssohn, Chopin e Beethoven per il primo concerto organizzato da Per Mano e Interact, a sostegno delle famiglie colpite da distrofia muscolare
07 Maggio 2016 - 09:17 | di Vincenzo Comi
Giovedì 12 Maggio, dalle ore 18.00, presso la Sala Nicola Calipari del Consiglio Regionale della Calabria si svolgerà il primo concerto di musica classica “Oltre le barriere” dei 3 grandi maestri Roberto Giordano (Pianoforte), Jacopo di Tonno (Violoncello) e Vittoria Caracciolo (Pianoforte) organizzato in sinergia da 2 associazioni: “Per Mano”, Ass.ne operante da anni nel sostegno alle famiglie affette da distrofia muscolare, ed “Interact” Patrocinato dal Rotary- Club Reggio Calabria.
Il concerto “Oltre le barriere”, alla sua prima edizione, si inserisce nel ventaglio di attività che l’ass.ne “Per Mano” propone alla collettività per diffondere una cultura della conoscenza, dell’inclusione sociale e per sostenere le attività a servizio delle famiglie.
L’evento inizierà con la presentazione delle due realtà organizzatrici ad opera delle Presidentesse Loredana Stella, Per Mano, e Lucia Canale per Interact.
Si passerà poi all’ascolto dell’armoniosa musica offerta dai famosi maestri di fama internazionale Roberto Giordano, Jacopo di Tonno e Vittoria Caracciolo.
Di seguito il programma:
- Mendelssohn 6 romanze senza parole op 53
- Andante con moto in La bemolle maggiore
- Allegro non troppo in Mi bemolle maggiore
- Presto agitato in Sol minore
- Adagio in Fa maggiore
- Allegro con fuoco in La minore (“Volkslied”, Canzone Popolare)
- Molto Allegro vivace in La maggiore
- Chopin Ballata op 52 n. 4
Roberto Giordano – pianoforte
- Mendelssohn Romanza senza parole op. 109
L.V. Beethoven 7 Variazioni su “Il flauto Magico” di Mozart
L.V. Beethoven Sonata op 5 n. 1
Adagio sostenuto. Allegro
Rondò: Allegro vivace
Jacopo Di Tonno – violoncello
Vittoria Caracciolo – pianoforte
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