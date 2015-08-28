Associazione New Deal: servizio di assistenza per immatricolazioni e iscrizioni

Iscrizioni online, MAV, modulo ISEE e guida della matricola: lo sportello degli studenti dal 31 agosto, dalle 16 alle 19

Il nuovo anno accademico è alle porte e l’Associazione universitaria New Deal si rimette subito a lavoro per gli studenti con tutto il suo staff studentesco continuando ad offrire, come ogni anno, un completo servizio di assistenza per immatricolazioni e iscrizioni all’anno 2015/2016, del tutto gratuitamente – in aggiunta al consolidato supporto istituzionale fornito dall’info point dell’Università Mediterranea.

Il servizio dell’Associazione si articolerà in: assistenza per le iscrizioni online; stampa di MAV e documentazione varia; sportello fiscale e redazione modulo ISEE (solo per gli studenti); guida della matricola; assistenza modulistica universitaria.

Tale assistenza sarà resa possibile anche grazie alla collaborazione con lo Studio Palermo di consulenza del lavoro in convenzione con l’Associazione.

È possibile usufruire dei servizi detti recandosi presso la sede dell’Associazione, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange), aperta dal 31 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Per informazioni o altre richieste è comunque possibile mettersi in contatto con l’Associazione attraverso l’indirizzo mail newdealrc@gmail.com o visitando la pagina facebook “Associazione New Deal”.