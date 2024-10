Associazione reggina ‘Incontriamoci Sempre’ consegna premio a Papa Francesco

LA XIII edizione del premio Simpatia della Calabria del 10 settembre, nello splendido Foyer del Teatro Francesco Cilea, difficilmente si scorderà: le emozioni che hanno accompagnato la cerimonia di presentazione ha fatto brillare gli occhi, ed i cuori, degli insigniti e degli invitati.

Il premio e le motivazioni che lo caratterizzano, secondo importanti osservatori nazionali, rappresenta il nuovo Rinascimento della Calabria.

La conduzione della serata è stata affidata ai bravissimi Marco Mauro e Francesca Laurendi. Ospiti il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomata’, il Vicesindaco Avv. Armando Neri, l’assessore Avv. Irene Calabró, l’imprenditore Giacinto Callipo, lo storico Daniele Castrizio, l’imprenditore Santo Frascati ed il presidente del Bocale Calcio Filippo Cogliandro.

L’apertura della serata è stata caratterizzata dalla grande sorpresa, anticipata dall’Associazione e saggiamente curata da Enzo Romeo, noto giornalista RAI, caporedattore del Tg2 e Vaticanista che, proprio in questi giorni, ha seguito il Santo Padre nel suo viaggio pastorale in Centro Africa: grazie alla sua collaborazione e “complicità”, Sua Santità Papa Francesco è stato insignito del Premio, con la pergamena ed il classico orologio Perseo, pensiero, peraltro, da Lui particolarmente gradito, come si evince dal video allegato, in quanto figlio di Ferroviere. Grande l’emozione di tutti i presenti, in particolare del Presidente Pino Strati, che ha ritirato il Premio per il Dott. Romeo e per il Papa direttamente dalle mani del Sindaco di Reggio Calabria, Avv. Falcomatà.

Dopo il video, son seguite le premiazioni di personaggi illustri della nostra Calabria: il Prof Pierfilippo Crucitti, l’imprenditrice Stefania Rota , il Prof Pietro Cozzupoli, l’artigiano Fabio Taverna, lo Chef Patron Filippo Cogliandro.

TESTIMONIAL della kermesse, e grande amico di Incontriamoci Sempre, il Maestro Orafo, noto a livello internazionale, Michele Affidato, reduce da una stagione ricchissima di eventi di successo, tra i quali il Taormina Film Festival, che ha stupito la platea dello splendido Foyer con la sua ultima collezione di gioielli, indossati per l’occasione da splendide modelle in passerella. Un momento, quello della sfilata, di altissima classe ed eleganza.

Un grazie va esteso al grande Pittore Natino Chirico, che, com’e’ noto, ha curato il logo del Premio Simpatia della Calabria, con il simbolo “La Calabria nel Cuore”.

La serata si è conclusa con lo splendido ed interminabile buffet, grazie alle tante aziende che hanno contribuito con prodotti del territorio, e con la dolcezza, grazie alle prelibatezze dei maestri Pasticcieri dell’Apar, capitanati da Angelo Musolino, Lillo Giordano, Santoro, Pino e Melina Sarica, Pirello, Davide De Stefano , Antonello Fragomeni e l’instancabile Mariuccia Buonsanti.

