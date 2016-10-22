Associazione E.U.Re.Ca. organizza corso di formazione Matlab

E.U.Re.Ca., associazione culturale studentesca attiva da più di 10 anni nell’ ateneo reggino, propone, in collaborazione con il ContaminationLab Reggio Calabria, un “Corso di formazione Matlab“.

“Servizio utilissimo per gli studenti della Mediterranea” – dichiara Antonella Russo, presidente E.U.Re.Ca.-“che si cimenteranno con l’ ambiente per il calcolo numerico e l’analisi statistica che consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, creare interfacce utente, e interfacciarsi con altri programmi”, inoltre, MATLAB è usato da milioni di persone nell’industria e nelle università per via dei suoi numerosi strumenti a supporto dei più disparati campi di studio applicati.

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Il corso, della durata di 20 ore, è rivolto a 25 studenti dell’Università Mediterranea e si svolgerà nella sede del ContaminationLab, sita in Via Salita Melissari, Cittadella Universitaria (sopra il centro fitness di ateneo).

Per candidarsi, compilare modulo cliccando il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH85BRnqy0BAsbaHD822GcPPvwc940OfXCuHLRXBx16PN7Tw/viewform

Per ulteriori informazioni contattare eureca.unirc@gmail.com.