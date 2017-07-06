ATAM Azero: gli abbonamenti zero pensieri, zero interessi
Dal 10 luglio gli abbonamenti ATAM di linea e di sosta si possono pagare a rate grazie alle convenzioni con due finanziarie
06 Luglio 2017 - 16:18 | di Eva Curatola
Dal 10 luglio sarà possibile rateizzare gli abbonamenti annuali di linea e di sosta di ATAM SpA.
Infatti grazie alle convenzioni stipulate, al momento, con le Finanziarie Compass Banca Spa e Deutsche Bank Easy e previa approvazione del finanziamento da parte degli stessi, i clienti che lo desiderano potranno pagare il loro abbonamento in comode rate.
Chi intende, pertanto, rateizzare il pagamento del proprio abbonamento, può recarsi presso l’Ufficio Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Al momento della richiesta, sarà necessario, presentare:
- un documento di identità valido
- il codice fiscale (oppure la tessera sanitaria)
- se cittadino non italiano, il permesso di soggiorno e documentazione di reddito
Le famiglie che vogliono acquistare più abbonamenti (es., 2 figli o un genitore + un figlio) possono richiedere un unico finanziamento cumulativo di tutti i titoli di viaggio e/o di sosta.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a customer@atam-rc.it o consultare il sito web di Atam alla sezione “Le linee/Titoli di Viaggio”.
“L’idea di dare la possibilità di finanziare a interessi zero gli abbonamenti – sottolinea l’ Amministratore Unico di ATAM – è stata pensata per consentire un più facile accesso ai nostri servizi di TPL e di sosta e vuole rappresentare un ulteriore segnale per rinsaldare i rapporti di fiducia tra l’azienda e la comunità”.
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