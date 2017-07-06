ATAM Azero: gli abbonamenti zero pensieri, zero interessi

Dal 10 luglio sarà possibile rateizzare gli abbonamenti annuali di linea e di sosta di ATAM SpA.

Infatti grazie alle convenzioni stipulate, al momento, con le Finanziarie Compass Banca Spa e Deutsche Bank Easy e previa approvazione del finanziamento da parte degli stessi, i clienti che lo desiderano potranno pagare il loro abbonamento in comode rate.

Chi intende, pertanto, rateizzare il pagamento del proprio abbonamento, può recarsi presso l’Ufficio Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Al momento della richiesta, sarà necessario, presentare:

un documento di identità valido

il codice fiscale (oppure la tessera sanitaria)

se cittadino non italiano, il permesso di soggiorno e documentazione di reddito

Le famiglie che vogliono acquistare più abbonamenti (es., 2 figli o un genitore + un figlio) possono richiedere un unico finanziamento cumulativo di tutti i titoli di viaggio e/o di sosta.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a customer@atam-rc.it o consultare il sito web di Atam alla sezione “Le linee/Titoli di Viaggio”.