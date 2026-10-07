Atletica Brothers, cuori oltre l’ostacolo: la straordinaria favola dei giovani talenti reggini

Non è soltanto una stagione d’oro, è il trionfo della passione pura, della grinta e di un sogno che muove le montagne. L’Atletica Brothers firma un’annata da incorniciare, mettendo in mostra un vivaio giovanile straordinario, capace di far battere i cuori a livello regionale e di far sentire la propria voce, forte e chiara, anche nel panorama nazionale.

L’impresa dei Cadetti ai Campionati Italiani di Agropoli

Il culmine di questo viaggio emozionante si è raggiunto ad Agropoli il 3 e il 4 ottobre, in occasione dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e Cadette. Quattro giovani leoni dell’Atletica Brothers hanno conquistato con orgoglio la maglia della rappresentativa calabrese:

● Gabriele Borrello ha regalato scariche di adrenalina pura negli 80 metri, firmando il personal best in batteria con il tempo di 9.10 e agguantando una splendida finale, chiusa in 6ª posizione con il crono di 9.18.

● Samuele Pangallo ha sfoderato una prestazione di grande carattere negli 80 metri extra, fermando il cronometro a 9.97.

● Giorgia Lauria ha dato l’anima nei 300 metri in batteria, chiudendo in un ottimo 44.82.

● Sara Palladino ha difeso i colori della regione nel lancio del martello con determinazione e grinta.

Le emozioni sono proseguite con le staffette 4×100 della Calabria:

● Nella prova maschile, Pangallo e Borrello (insieme ai compagni Porpiglia e Carelli) hanno lottato fino all’ultimo metro, chiudendo al 15° posto in 46.56.

● Nella 4×100 femminile, Giorgia Lauria (in squadra con Melasi, Nigro e De Vico) ha conquistato la 15ª piazza fermando il cronometro su un favoloso 53.05. Un crono straordinario: pur non sostituendo ufficialmente il primato nei registri, si attesta come la prestazione più veloce mai realizzata negli ultimi anni da una selezione Under 16 della regione!

A completare questo meraviglioso gruppo cadetti vanno ricordati anche Alessandro Manzo, specialista dei 300 e 1000 metri, e la talentuosa Ginevra Araniti, impegnata con grinta sia sugli 80 sia sui 300 metri.

Allievi e Junior: primati da brivido e stelle in ascesa

Il movimento dell’Atletica Brothers non si ferma mai e regala perle di rara bellezza anche nelle categorie superiori, a suon di nuovi record:

● Gabriele Neri, punto di riferimento nazionale tra i multiplisti della sua categoria, ha firmato una prova magistrale stabilendo un nuovo record regionale nel lancio del giavellotto con l’attrezzo da 700 grammi.

● Una vera e propria prodezza di squadra è arrivata dalla staffetta 4×400 mista: il quartetto composto da Marcello Fedele, Martina Mercuri, Antonino Barreca e Michelle Manuardi ha conquistato un fantastico Record Regionale, coronando una gara perfetta per sinergia e determinazione.

● Ai Campionati Italiani Studenteschi brilla proprio la velocità di Marcello Fedele, affiancata dal passo generoso del mezzofondista Antonino Barreca.

● Sui 100 e 200 metri allieve, svettano ai vertici delle graduatorie regionali le velocissime Michelle Manuardi e Gaia Spanò.

● Nella categoria Junior, stagione da vera regina per Martina Mercuri, immensa protagonista sui 400 e 800 metri, affiancata dal volo meraviglioso di Aurora Melissari, capace di stampare il proprio primato personale nel salto in lungo a 5,20 metri.

La forza di una famiglia: guida e staff tecnico

Dietro questi successi c’è la visione e la dedizione assoluta della Presidente Lucia Tramontana e il lavoro quotidiano infaticabile dello staff tecnico guidato dal Direttore Tecnico Emilio Curatola, affiancato dai tecnici Angelo Turano, Domenico Amodeo, Carmelo Gambello e Fabiola Latella.

Un miracolo sportivo scritto sulla strada

Dai successi del Memorial Musaccio ai traguardi di Agropoli, il bilancio è qualcosa che va oltre i semplici numeri: è una storia di riscatto e d’amore per lo sport.

Tutto questo assume un valore ancor più emozionante e commovente se si pensa alla realtà quotidiana che questi ragazzi affrontano: nonostante la chiusura del campo CONI e l’assenza di una vera pista di atletica, gli atleti dell’Atletica Brothers continuano ad allenarsi sulla strada. Senza impianti, ma con il cuore a mille e tanta fame di vittoria, questi giovani campioni dimostrano ogni giorno che non esistono ostacoli insuperabili quando si inseguono i propri sogni.