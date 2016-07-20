Atletica leggera: al via la IX edizione del Trofeo ‘Francesco Verduci’

Il 7 agosto 2016 torna per tutti gli appassionati di sport , ed in particolare di atletica leggera, la IX edizione del Trofeo “Francesco Verduci”. Il Comitato organizzatore del Trofeo e la Fidal Calabria annunciano, infatti, la nuova edizione dell’ Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”, che si svolgerà domenica 7 agosto a Motta San Giovanni (RC).

Il ricordo di Francesco Verduci

L’evento è organizzato dal 2008 per ricordare Francesco Verduci, dirigente Fidal e giudice di gara, prematuramente scomparso nel gennaio 2007. Francesco Verduci aveva espresso agli amici della Fidal il desiderio di voler organizzare una particolare manifestazione sportiva a Motta San Giovanni e, dopo la sua scomparsa, le persone a lui vicine hanno voluto realizzare questo suo desiderio.

L’Americana è una gara affascinante nella quale i podisti partono tutti insieme e devono gareggiare ad andatura limitata sul percorso stradale cittadino nel centro storico di Motta. Ad ogni giro, nel tratto conclusivo viene “lanciata” una volata e gli atleti devono aumentare l’andatura per evitare l’eliminazione, ad eccezione dell’ultimo giro quando i podisti rimasti in gara disputano un rush finale di 300 metri per aggiudicarsi la vittoria. La gara è riservata ad atleti di grande prestigio, italiani e stranieri, appartenenti alle categorie assoluti e master.

Dal 2010, su volere della famiglia Verduci, è stato istituito il Premio GGG “Francesco Verduci”, che anche quest’anno verrà assegnato al giudice di gara che si è maggiormente distinto nell’espletamento dell’importante ruolo.

Le iniziative accanto alla gara

Accanto alla manifestazione sportiva e al ricordo del dirigente Fidal verranno realizzate una serie di iniziative sociali che coinvolgeranno il pubblico presente, oltre alla tradizionale raccolta fondi a favore dell’opera missionaria di Padre Manuel Casillas in Sud Africa.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.trofeoverduci.it o scrivere a trofeoverduci@gmail.com