Atletica – Ottimo secondo posto per Ayoub Idam al Campaccio
Esordio da protagonista tra gli Juniores per Ayoub Idam, mezzofondista calabrese del Cosenza K42, alla storica corsa campestre del Campaccio
09 Gennaio 2018 - 09:13 | di Michele Favano
Ottimo esordio nella categoria Juniores per il talentuoso mezzofondista calabrese Ayoub Idam, messosi in mostra nel giorno dell’epifania al “Campaccio”, classico appuntamento di inizio anno sullo sterrato di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Alla 61^ edizione della storica corsa campestre targata IAAF Cross Country Permit, Idam si è confrontato con i pari età sulla distanza dei 6 km conquistando un eccellente secondo posto. Dopo un avvio prudente, il magrebino-crotoniate tesserato Cosenza K42 ed allenato dal tecnico Scipione Pacenza, si stacca dal gruppo insieme al piemontese naturalizzato italiano Yassin Choury dell’Atletica Asti, per tentare il riaggancio con la testa della corsa, guidata dal lombardo Luca Alfieri dell’PBM Bovisio Masciago, passato ai due chilometri in 6’08”. Constatata l’impossibilità di ambire alla vittoria finale, Ayoub Idam resta cauto fino agli ultimi 800 metri di gara, quando innesca una fulminea progressione che gli consente di anticipare il suo antagonista, concludendo la prova al secondo posto con il tempo di 19’19’’.
fonte: calabria.fidal.it
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