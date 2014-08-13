Attacca bottoni: ecco le opere di Jane Perkins

Perline, bottoni, pezzi di lego e mollette possono essere riutilizzati per comporre e creare vere e proprie opere d’arte. Unici come le opere autentiche, i lavori di Jane Perkins assumono così una nuova originalità.L’artista britannica Jane Perkins si autodefinisce una “re-maker” in grado di creare composizioni originali riciclando migliaia di oggetti multicolori che ricreano ritratti di figure famose.

Jane Perkins utilizza qualsiasi cosa.

Ogni pezzo diviene così un’opera d’arte che può venir apprezzata sia da lontano che da vicino, in modo davvero simile a un dipinto impressionista.

Jane Perkins è in grado di manipolare come pochi altri artisti ogni singolo piccolo pigmento.

Si tratta di lavori che devono essere visti su due livelli: da lontano per vedere l’intera persona e da vicino per identificare i materiali usati. Tutto è utilizzato della giusta misura, forma e colore: giochi, conchiglie, bottoni, perline, gioielleria, ganci per tende e così via. Nessun colore è aggiunto, sono gli oggetti stessi che donano cromatismo all’opera. Nel 2009 Perkins ha partecipato a due Open Art Exhibitions in Inghilterra, con i ritratti di Mandela e della Regina. Entrambi hanno vinto il premio “People’s Vote”. Nel settembre dello stesso anno ha esposto negli studi Devon Open, attirando l’interesse del pubblico.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.wills-art.com