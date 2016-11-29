Attività di orientamento scolastico presso l’ITT ‘Panella – Vallauri’ – VIDEO
Video, gare di Robomatch e visite ai laboratori: l'ITT Panella-Vallauri presenta a studenti e famiglie la sua offerta formativa, dalla chimica al sistema moda
29 Novembre 2016 - 12:49 | di Vincenzo Comi
Sono entrate nel vivo le iniziative di orientamento scolastico, presso l’ITT “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria. E per una scuola che, da sempre, coniuga iniziative di formazione e capacità ed opportunità di lavoro, fornendo al contempo le basi per il prosieguo degli studi verso mete universitarie; questi momenti sono di fondamentale importanze. Saper orientare gli studenti verso un futuro che offra, credibilmente, significativi sbocchi lavorativi è cosa non solo utile ma necessaria.
Questa mattina si è pubblicato sui social network l’ultimo lavoro che consolida i rapporti di informazione, con i nuovi studenti e le loro famiglie; il video sulle prospettive di formazione e lavoro, è rintracciabile al link:
https://youtu.be/SaJbSTC-K88
E’ fissata la data del primo appuntamento pubblico, quella del prossimo 15 dicembre, dalle ore 15 alle 20, sarà possibile partecipare alle gare di ROBOMATCH, competizione che da sempre ha affascinato gli studenti delle scuole medie di primo grado.
Inoltre, nella stessa occasione, ci saranno visite guidate nei diversi laboratori di istituto che, ricordiamo, offre un’offerta formativa moderna e articolata, spaziando dalla chimica, all’elettronica, alla meccanica e meccatronica, dalla grafica e comunicazione all’informatica, dall’elettrotecnica al sistema moda.