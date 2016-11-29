Attività di orientamento scolastico presso l’ITT ‘Panella – Vallauri’ – VIDEO

Video, gare di Robomatch e visite ai laboratori: l'ITT Panella-Vallauri presenta a studenti e famiglie la sua offerta formativa, dalla chimica al sistema moda

Sono entrate nel vivo le iniziative di orientamento scolastico, presso l’ITT “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria. E per una scuola che, da sempre, coniuga iniziative di formazione e capacità ed opportunità di lavoro, fornendo al contempo le basi per il prosieguo degli studi verso mete universitarie; questi momenti sono di fondamentale importanze. Saper orientare gli studenti verso un futuro che offra, credibilmente, significativi sbocchi lavorativi è cosa non solo utile ma necessaria.

Questa mattina si è pubblicato sui social network l’ultimo lavoro che consolida i rapporti di informazione, con i nuovi studenti e le loro famiglie; il video sulle prospettive di formazione e lavoro, è rintracciabile al link:

https://youtu.be/SaJbSTC-K88