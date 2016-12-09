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Attori e ballerini da tutto il mondo per uno spettacolo interamente prodotto in Calabria

Danzatori, attori e musicisti da Giappone, Francia e Portogallo per 'Studio Zero', spettacolo prodotto in Calabria: la prima il 28 dicembre al Politeama di Catanzaro

09 Dicembre 2016 - 19:07 | di Pasquale Romano

Studio Zero, spettacolo del collettivo Spora con Altrove e Fondazione Politeama

“Studio Zero” è il nome del primo progetto del collettivo di arti performative Spora, una produzione a cura di Altrove, già marchio del noto festival di arte urbana che vanta numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e Fondazione Politeama. “Studio Zero” unisce musica, danza e teatro, con la volontà di sperimentare l’unione di diverse arti performative.



Danzatori, attori e musicisti dal Giappone, dalla Francia e dal Portogallo arrivano nel Sud Italia e si contaminano lungo due mesi di residenza artistica con talenti e creativi del territorio. “Nella nostra visione ed esperienza il sud può essere il luogo perfetto per produrre” – dichiarano gli ideatori del progetto – “non produrre “anche qui” ma “proprio qui”, in un periodo storico in cui dal niente puoi creare tutto”. Degli ideali convergenti con quelli di progetti come Altrove, che mirano a identificare questo sud come culla perfetta per la nascita e lo sviluppo di progetti di arte contemporanea d’avanguardia. Il concept nato in modo assolutamente libero, nel processo di creazione che ha attraversato la residenza artistica del Teatro Politeama di Catanzaro, ruota intorno a temi di assoluta sensibilità: la solitudine, l’alienazione, come conseguenza di in un tempo di obesità mediatica quale il contemporaneo.

Tra i protagonisti di “Studio Zero” figurano alcuni esponenti di spicco del mondo della danza contemporanea, come Kenji Matsuyama Ribeiro, ballerino già del Grands Ballet Canadiens de Montreal, Kihako Narisawa, danzatrice, coreografa e performer con alle spalle numerose produzioni in tutto il mondo, e Eve Ganneau. A loro si affianca il giovane talento di Claudio Costantino, ballerino e coreografo nato a Catanzaro e con esperienze già in compagnie come BalletBasel e Theater Regensburg, e quello di Mauro Lamanna, attore e regista per il teatro, il cinema e la televisione.

Tra gli attori anche Gianmarco Saurino e Renata Malinconico, entrambi già con rinominata esperienza teatrale e nel mondo del cinema, mentre la musica è affidata alle composizioni di Alessandro Nania e Attilio Novellino.

La prima è in programma il 28 dicembre 2016 al Teatro Politeama di Catanzaro.

Le prevendite sono attive a partire dal 9 dicembre presso il botteghino del teatro Politeama in Via Jannoni, 88100 Catanzaro Tel. 0961.501818 – 501819(biglietteria) Fax. 0961.501859, orario di apertura dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e dalle ore 17:00 alle ore 19:00. In alternativa sul sito internet: www.politeamacatanzaro.net

CONTATTI Tel: 334-6246540 / Mail: sporaperformingarts@gmail.com www.facebook.com/SPORAperformingarts

UFFICIO STAMPA Daccapo Creative Agency daccapocreativeagency@gmail.com 339 7050840 / 340 8288293

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