Attori e ballerini da tutto il mondo per uno spettacolo interamente prodotto in Calabria Danzatori, attori e musicisti da Giappone, Francia e Portogallo per 'Studio Zero', spettacolo prodotto in Calabria: la prima il 28 dicembre al Politeama di Catanzaro

“Studio Zero” è il nome del primo progetto del collettivo di arti performative Spora, una produzione a cura di Altrove, già marchio del noto festival di arte urbana che vanta numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e Fondazione Politeama. “Studio Zero” unisce musica, danza e teatro, con la volontà di sperimentare l’unione di diverse arti performative.



Danzatori, attori e musicisti dal Giappone, dalla Francia e dal Portogallo arrivano nel Sud Italia e si contaminano lungo due mesi di residenza artistica con talenti e creativi del territorio. “Nella nostra visione ed esperienza il sud può essere il luogo perfetto per produrre” – dichiarano gli ideatori del progetto – “non produrre “anche qui” ma “proprio qui”, in un periodo storico in cui dal niente puoi creare tutto”. Degli ideali convergenti con quelli di progetti come Altrove, che mirano a identificare questo sud come culla perfetta per la nascita e lo sviluppo di progetti di arte contemporanea d’avanguardia. Il concept nato in modo assolutamente libero, nel processo di creazione che ha attraversato la residenza artistica del Teatro Politeama di Catanzaro, ruota intorno a temi di assoluta sensibilità: la solitudine, l’alienazione, come conseguenza di in un tempo di obesità mediatica quale il contemporaneo.



Tra i protagonisti di “Studio Zero” figurano alcuni esponenti di spicco del mondo della danza contemporanea, come Kenji Matsuyama Ribeiro, ballerino già del Grands Ballet Canadiens de Montreal, Kihako Narisawa, danzatrice, coreografa e performer con alle spalle numerose produzioni in tutto il mondo, e Eve Ganneau. A loro si affianca il giovane talento di Claudio Costantino, ballerino e coreografo nato a Catanzaro e con esperienze già in compagnie come BalletBasel e Theater Regensburg, e quello di Mauro Lamanna, attore e regista per il teatro, il cinema e la televisione.