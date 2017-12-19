Si rinnova, anche per il 2017, l’appuntamento con la Tombolata Benefica proprio in uno dei luoghi simbolo della storia della nostra città, l’Auditorium del Santuario di S.Antonio, dedicato a Don Orione, uomo e parroco straordinario che ha accolto i tantissimi orfanelli vittime del terribile sisma che devastò Reggio e Messina nel 1908.

L’Appuntamento l’Undicesima Edizione della Tombolata Benefica promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato è per il 26 dicembre alle ore 20,30. Ricchissimi i premi in palio, grazie anche ad importanti aziende Calabresi e Nazionali che permettono lo svolgimento annuale di una delle tombolate più importanti del meridione d’Italia.

La serata, grazie alla carica, energia e simpatia del conduttore Carmelo Manglaviti ed ai simpatici intermezzi dell’Accademia del Dialetto Calabrese “Il Grifo” scorre in serenità e divertimento, facendo vivere uno splendido S.Stefano ai partecipanti.



Fonte: Il Direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cotrupi