Auditorium Don Orione, si rinnova l’appuntamento della Tombolata Benefica
Il 26 dicembre torna all'Auditorium Don Orione l'undicesima Tombolata Benefica dell'associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, con ricchi premi in palio
19 Dicembre 2017 - 10:05 | di Eva Curatola
Si rinnova, anche per il 2017, l’appuntamento con la Tombolata Benefica proprio in uno dei luoghi simbolo della storia della nostra città, l’Auditorium del Santuario di S.Antonio, dedicato a Don Orione, uomo e parroco straordinario che ha accolto i tantissimi orfanelli vittime del terribile sisma che devastò Reggio e Messina nel 1908.
L’Appuntamento l’Undicesima Edizione della Tombolata Benefica promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato è per il 26 dicembre alle ore 20,30. Ricchissimi i premi in palio, grazie anche ad importanti aziende Calabresi e Nazionali che permettono lo svolgimento annuale di una delle tombolate più importanti del meridione d’Italia.
La serata, grazie alla carica, energia e simpatia del conduttore Carmelo Manglaviti ed ai simpatici intermezzi dell’Accademia del Dialetto Calabrese “Il Grifo” scorre in serenità e divertimento, facendo vivere uno splendido S.Stefano ai partecipanti.
Fonte: Il Direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cotrupi
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