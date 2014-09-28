di Alessandro Sica – Nata il 28 settembre 1934 Brigitte Bardot compie 80 anni.

Ha detto di recente che degli ottant’anni se ne infischia, che la sua vita è adesso, che se guarda le immagini del passato non si riconosce nell’attrice glamour, nell’icona degli anni Sessanta, nella “piccola atomica francese”.Forse è vero che non si riconosce più nelle immagini della BB di un tempo ora che dedica la sua esistenza soltanto all’attivismo in difesa degli animali, vive appartata nella tenuta ai margini di Saint Tropez.

Della sua giovinezza rimangono i suoi film, Brigitte è stata semplicemente bella, gli anni hanno inciso sul suo volto ma non sul suo carattere.

Simbolo di ribellione, sinonimo di impegno. Celebri nel mondo le sue lotte per la tutela dei diritti degli animali.

Auguri B.B