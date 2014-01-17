Auguri Michelle!

di Alessandro Sica – Washington. Sono in corso i preparativi per la festa di Michelle. Per mandarle una cartolina d’auguri via Internet, attraverso i premurosi tesorieri del partito democratico, si possono spendere dai 10 ai 1.500 dollari.

Michelle, la prima first lady di colore della storia americana, che ha stregato i cuori degli statunitensi, ringrazierà tutti in occasione del cinquantesimo compleanno con un piccolo messaggio di massa. Michelle festeggia senza badare ai pettegolezzi che da giorni rincorrono la Casa Bianca sul già presunto consumato tradimento alle Hawaii da parte del Presidente Obama.

Gli invitati che parteciperanno al grande gala alla Casa Bianca tra volti noti ed amici intimi saranno più di 200. Michelle ha deciso che non darà una cena, ma una festa intitolata “Snacks & Sips & Dancing & Dessert”, preceduto da una precisa indicazione: «Mangiate a casa vostra e venite con scarpe molto comode perché balleremo tanto».Il miglior modo per spegnere le importanti candeline è mostrare il suo corpo in perfetta forma, quasi come un modello per il paese. Il resto dell’America si dovrà accontentare di una lunga intervista che Michelle ha rilasciato a People su se stessa e sulle donne, nella quale schietta e laica come sempre risponde:«Nel nostro paese le donne dovrebbero avere tutta la libertà di fare quello che vogliono per mantenersi bene e piacersi. Io mangio molta verdura e frutta e faccio tanto esercizio fisico». A una precisa domanda sul «Botox del mezzo secolo» la first lady replica pronta:«Adesso non immagino che mi imbarcherei per quella strada o su quella della chirurgia plastica. Ma nella vita ho imparato a mai dire mai ». Sul suo presente in molti scommettono che la popolare first lady si farà presto sentire nella battaglia nazionale che sta per partire sulla riduzione della vendita di armi indiscriminata, che ha portato alle diverse stragi nelle scuole.

Tra non molto scopriremo quali saranno gli auguri pubblici riservatele dal marito. Michelle per il suo 52° compleanno lo scorso 4 Agosto ha postato una foto in bianco e nero della coppia 20 anni fa e un messaggio: “I tuoi capelli sono più grigi, ma ti amo come sempre”.