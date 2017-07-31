L’Automobile Club Rc presieduta dall’avvocato Santo Alfonso Martorano in linea con il presidente nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani ribadiscono che “bisogna evitare che gli automobilisti continuino a essere vessati con iniziative che nulla hanno a che vedere con la sicurezza stradale e servono unicamente a fare cassa.”

“E’ importante educare gli automobilisti a rispettare il Codice stradale e non caricarli di multe con autovelox esposti in luoghi non visibili solo per incrementare le casse dei Comuni – afferma il presidente Martorano – Come dice il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani se fai multe e nei fai tante vuol dire che hai fallito. Fondamentale, dunque, trovare strumenti giusti e davvero efficaci per centrare l’obiettivo sicurezza. Inoltre, gli autovelox non devono essere nascosti ma ben visibili e posizionati in punti realmente pericolosi, altrimenti non inducono gli automobilisti a rallentare e non hanno alcun effetto positivo sulla sicurezza”.