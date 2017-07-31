Automobile Club RC: ‘Basta vessare gli automobilisti’
L'Automobile Club Reggio Calabria chiede autovelox ben visibili e collocati nei punti pericolosi: no alle multe usate solo per fare cassa
31 Luglio 2017 - 09:05 | di Vincenzo Comi
L’Automobile Club Rc presieduta dall’avvocato Santo Alfonso Martorano in linea con il presidente nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani ribadiscono che “bisogna evitare che gli automobilisti continuino a essere vessati con iniziative che nulla hanno a che vedere con la sicurezza stradale e servono unicamente a fare cassa.”
“E’ importante educare gli automobilisti a rispettare il Codice stradale e non caricarli di multe con autovelox esposti in luoghi non visibili solo per incrementare le casse dei Comuni – afferma il presidente Martorano – Come dice il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani se fai multe e nei fai tante vuol dire che hai fallito. Fondamentale, dunque, trovare strumenti giusti e davvero efficaci per centrare l’obiettivo sicurezza. Inoltre, gli autovelox non devono essere nascosti ma ben visibili e posizionati in punti realmente pericolosi, altrimenti non inducono gli automobilisti a rallentare e non hanno alcun effetto positivo sulla sicurezza”.
Per il numero uno dell’Automobile Club RC “gli automobilisti sono stanchi di essere tartassati con provvedimenti che in realtà, tradiscono lo spirito del Codice stradale” e aggiunge: “E’ urgente un patto tra ACI ed Enti locali, per porre fine al fenomeno delle multe vessatorie per fare cassa anche perché i nostri amministratori forse non sanno, ma se l’autovelox non è ben visibile scatta il reato di abuso di ufficio”.
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