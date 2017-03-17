Automobile Club Rc: ‘Salviamo aeroporto, altrimenti morirebbero turismo ed economia’

“Serve un impegno unitario per salvare il Tito Minniti” e le soluzioni tampone non possono garantire il diritto alla mobilità”. Ad affermarlo è l’avvocato Santo Alfonso Martorano, presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, che in base alle recenti manifestazioni in città a difesa dello scalo, ritorna sull’importanza delle “infrastrutture che sono la base per lo sviluppo socio -economico di una comunità”.

“Abbiamo un aeroporto che ha enormi potenzialità, se gestito bene – afferma il presidente Martorano – L’Automobile Club sostiene a pieno una battaglia collettiva che non ha alcun colore politico e anzi, deve vedere in campo tutte le forze attive della città per salvare il nostro scalo. Non possiamo permettere che una grande compagnia aerea come Alitalia decida di lasciare Reggio, sarebbe una sconfitta e una grande perdita per la città. Sicuramente, per lo sviluppo del nostro aeroporto serve il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e imprenditoriali ma anche, è necessario puntare su un sistema integrato, più razionalizzato che permetta lo sviluppo economico di tutti e tre gli aeroporti”.

Il presidente dell’Automobile Club RC ribadisce la sua piena disponibilità a “sostenere le iniziative atte a salvaguardare lo sviluppo dell’aeroporto, l’incremento delle rotte e la stabilità del servizi, oltre che la sostenibilità dei costi dei biglietti”.