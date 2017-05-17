Ottima affermazione dei piloti della scuderia di Sambatello

Nuova positiva trasferta in Sicilia della rappresentanza della scuderia Piloti Per Passione alla 1^ prova del campionato italiano slalom svoltosi a Torregrotta-Roccavaldina (ME), domenica 7 Maggio.

Il pilota Rocco Porcaro, con una superlativa prova, a bordo della sua Peugeot 106 preparata dall’instancabile Ninni Fossato, dopo il prestigioso secondo posto ottenuto alla prima di CIVM del Reventino, avrebbe incamerato un brillantissimo primo posto, se alla prima manche non avesse “toccato” un birillo che alla fine lo ha fatto posizionare sul gradino più basso del podio.

Ottimo il risultato anche di Nino Germanò impegnato nella difficilissima classe 1600 N dove ha guadagnato la settima posizione, migliorandosi manche dopo manche.

Enorme la soddisfazione del direttivo della scuderia “Piloti per Passione” presieduta dal dr. Giuseppe Denisi, che è protesa per i prossimi impegni, sia di campionato italiano che regionale, schierando un nutrito gruppo di piloti, mentre fervono – altresì – i preparativi per l’organizzazione del 2° slalom di Gambarie in programma per il 25 Giugno prossimo sul caratteristico tracciato Mannoli – Gambarie.