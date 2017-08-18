Soddisfacente trasferta per i piloti della scuderia di Sambatello sull’impegnativo percorso di Acri CS in una calda Domenica in cui si è disputata la quarta prova del campionato regionale auto slalom che ha visto ai nastri di partenza 48 piloti, ben 11 dei quali con i colori del team Piloti Per Passione. Brillante infatti il risultato ottenuto che ha portato 7 primi, 2 secondi, 1 terzo ed 1 quarto di classe, 4 primi di gruppo e ben 5 piloti nei primi dieci assoluti, rispettivamente Gaetano Rechichi, anche primo degli under 23, Vincenzo Suraci, Giuseppe Aricò, Antonino Germanò e Rocco Porcaro. Grande soddisfazione del direttore sportivo della scuderia, Elisa Denisi che, assente sul campo di gara, ha coordinato ugualmente la logistica e le strategie, approntando la compagine per la successiva gara di Cellara Colle d’Ascione.

La nona salita di Cellara-Colle d’Ascione CS dell’11 12 e 13 Agosto, gara nazionale di velocità in salita organizzata dalla Cosenza Corse, ha registrato la partecipazione anche la scuderia Piloti per Passione di Sambatello con tre vetture schierate, guidate da Domenico Morabito, dall’Avv. Vincenzo Barca e dal presidente della scuderia Giuseppe Denisi. Su un percorso molto veloce e di difficile interpretazione e con non pochi problemi, i tre piloti hanno guadagnato, un primo e due terzi di classe ed un terzo posto assoluto nella classifica ASSO MINICAR. Prossima tappa di CIVM a Gubbio il 18 19 e 20 Agosto per il trofeo Faggioli dove sarà presente Domenico Morabito portacolori della scuderia di Sambatello, in lotta per il titolo Nazionale con la sua perfetta Fiat 500 preparata in modo impeccabile dal papà Rocco, mentre fervono i preparativi per lo slalom di Oppido Mamertina del 2 e 3 Settembre prossimi.