Quattro gare organizzate e Gambarie fiore all'occhiello con la Coppa Italia: i programmi della scuderia Piloti per Passione di Sambatello per il 2018

Archiviata la fantastica stagione 2017 nella quale la scuderia Piloti per Passione di Sambatello RC è stata impegnata in innumerevoli appuntamenti agonistici con quasi tutti i piloti nelle varie specialità e campionati, dove ha raccolto numerosissimi risultati di notevole rilievo, si pensa all’imminente avvio della stagione 2018.

Infatti si stanno decidendo le ultime strategie che saranno rese note nel corso della prossima premiazione, ritardata da impegni istituzionali e dall’attesa degli aggiornamenti delle vetture, che avverrà a brevissimo.

“Possiamo anticipare che saranno quattro le gare organizzate dalla nostra scuderia con Gambarie che quest’anno sarà il fiore all’occhiello in quanto titolata di coppa Italia e numerose le presenze nel Campionato Italiano Velocità Montagna, Trofeo Italiano Velocità Montagna e Campionato Italiano Slalom, oltre a vari campionati regionali” dichiara il presidente della scuderia Giuseppe Denisi, unitamente al Direttore Sportivo Elisa Denisi.

Pertanto, ringraziando meccanici, addetti e sponsor, tutto si sta preparando nei minimi dettagli per la conquista di altri titoli da aggiungere al già ricchissimo palmares della scuderia di Sambatello oltre che promuovere e valorizzare il nostro territorio.