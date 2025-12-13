Automobilismo: tutto pronto per lo Slalom Arangea-Gallina

Entra nel vivo l’organizzazione dello slalom Arangea-Gallina. Nel pomeriggio di oggi si effettueranno le verifiche tecniche e sportive, mentre domenica 14 la parola passerà ai piloti, che daranno sfoggio della loro perizia sul percorso di gara a partire dalle ore 10.00. La strada verrà chiusa al transito veicolare alle ore 08:30, ma sarà possibile comunque raggiunge il centro di Gallina mediante la strada alternativa di via Cipollaccio.

La gara avrà luogo su un tracciato lungo oltre 2 km, intervallato da 8 postazioni di birilli, che esalteranno l’abilità dei partecipanti.

Sul percorso si può notare la recente asfaltatura, il posizionamento dei new jersey di cemento e la temporanea rimozione delle campane per la raccolta differenziata. Tutto questo per garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza.

La Scuderia Aspromonte, con in testa il presidente Lello Pirino, intende fortemente ringraziare la Regione Calabria, l’Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un ringraziamento particolare va al consigliere comunale Demetrio Marino, promotore dell’evento.

Adesso, spazio al rombo dei motori.