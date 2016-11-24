Autoproduzioni appese presenta la videopoesia Bomba(Tr)acca – VIDEO

Dal collettivo reggino Autoproduzioni Appese la videopoesia Bomba(Tr)Acca, tratta dai versi di Francesco Villari e girata al Fortino Siacci, sullo Stretto

Il collettivo di scrittura Autoproduzioni Appese, nato a Reggio Calabria nel 2005 e che da allora supporta e promuove la produzione letteraria di scrittori reggini e non, accomunando sotto la voce “Autori Appesi” intenzioni ed attitudini riflesse sulle parole fissate, presenta “Bomba(Tr)Acca”.

Dopo una decina di pubblicazioni e grazie alla collaborazione con VisionAir Solution (agenzia di produzione audiovisiva, specializzata in aerial shooting con aeromobili a pilotaggio remoto) nasce l’idea delle Videopoesie Appese.

Il primo di questi esperimenti audiovisivi è “Bomba(Tr)Acca”, tratta da una poesia di Francesco Villari e sviluppata nell’idea assieme agli Autori Appesi Pino Amaddeo ed Alberto Caristo diretti dalla regia di Giancarlo Galante.

La suggestiva location è quella del Fortino Siacci, uno dei Forti Umbertini costruiti a fine ‘800 su entrambe le sponde dell’area che si affaccia sullo Stretto di Messina e che qui diventa parte integrante del testo, quasi un corpo unico con le parole.

“A conti fatti ognuno di noi è una bomba…”

Buona visione!

LINK VIDEOPOESIA www.youtube.com/watch?v=My8Ovi7hMkM&t=17s