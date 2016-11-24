City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Autoproduzioni appese presenta la videopoesia Bomba(Tr)acca – VIDEO

Dal collettivo reggino Autoproduzioni Appese la videopoesia Bomba(Tr)Acca, tratta dai versi di Francesco Villari e girata al Fortino Siacci, sullo Stretto

24 Novembre 2016 - 09:59 | di Vincenzo Comi

Bomba(Tr)Acca, videopoesia di Autoproduzioni Appese al Fortino Siacci

Il collettivo di scrittura Autoproduzioni Appese, nato a Reggio Calabria nel 2005 e che da allora supporta e promuove la produzione letteraria di scrittori reggini e non, accomunando sotto la voce “Autori Appesi” intenzioni ed attitudini riflesse sulle parole fissate, presenta “Bomba(Tr)Acca”.

Dopo una decina di pubblicazioni e grazie alla collaborazione con VisionAir Solution (agenzia di produzione audiovisiva, specializzata in aerial shooting con aeromobili a pilotaggio remoto) nasce l’idea delle Videopoesie Appese.

Immagine di repertorio dell'archivio CityNow (file Roccella)

Il primo di questi esperimenti audiovisivi è “Bomba(Tr)Acca”, tratta da una poesia di Francesco Villari e sviluppata nell’idea assieme agli Autori Appesi Pino Amaddeo ed Alberto Caristo diretti dalla regia di Giancarlo Galante.

La suggestiva location è quella del Fortino Siacci, uno dei Forti Umbertini costruiti a fine ‘800 su entrambe le sponde dell’area che si affaccia sullo Stretto di Messina e che qui diventa parte integrante del testo, quasi un corpo unico con le parole.

“A conti fatti ognuno di noi è una bomba…”

Buona visione!

LINK VIDEOPOESIA www.youtube.com/watch?v=My8Ovi7hMkM&t=17s

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?