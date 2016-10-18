Autorità portuale, nominato il rappresentante di Confindustria RC
Il presidente degli industriali reggini, designato da Confindustria nazionale, subentra all'avvocato Roberto Gastaldo, dimissionario
18 Ottobre 2016 - 18:13 | di Vincenzo Comi
Confindustria Reggio Calabria comunica la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato portuale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro.
La persona designata è il presidente della stessa Associazione degli industriali reggini, Andrea Cuzzocrea, che subentra così all’avvocato Roberto Gastaldo che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.
A nominare il presidente Cuzzocrea è stato il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa (legge 84/94) che disciplina, fra le altre cose, la composizione del Comitato portuale e la presenza al suo interno delle varie rappresentanze di categoria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie