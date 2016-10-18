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Autorità portuale, nominato il rappresentante di Confindustria RC

Il presidente degli industriali reggini, designato da Confindustria nazionale, subentra all'avvocato Roberto Gastaldo, dimissionario

18 Ottobre 2016 - 18:13 | di Vincenzo Comi

Il porto di Gioia Tauro, sede dell'Autorità portuale

Confindustria Reggio Calabria comunica la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato portuale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro.

La persona designata è il presidente della stessa Associazione degli industriali reggini, Andrea Cuzzocrea, che subentra così all’avvocato Roberto Gastaldo che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

A nominare il presidente Cuzzocrea è stato il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa (legge 84/94) che disciplina, fra le altre cose, la composizione del Comitato portuale e la presenza al suo interno delle varie rappresentanze di categoria.

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