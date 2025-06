Reggio, via libera a nuove postazioni autovelox: arriva il decreto del Prefetto

Individuati nel territorio metropolitano i tratti di strada in cui la Polizia Stradale potrà installare dispositivi per il controllo del traffico

Con decreto prefettizio in data odierna sono stati individuati nel territorio metropolitano di Reggio Calabria i tratti di strada (diversi dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali) sui quali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza di alcune violazioni delle norme del Codice della strada, senza l’obbligo della contestazione immediata.

Le nuove regole per l’installazione degli autovelox

Detto provvedimento attua le nuove regole fissate per l’impiego di autovelox, a partire dal 12.6.2025, dal Decreto 11.4.2024 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, al fine di rendere l’uso dei rilevatori di velocità più trasparente e soprattutto più giusto, nell’ottica di migliorare la sicurezza stradale e ridurne gli abusi.

Autorizzazione prefettizia e finalità del provvedimento

L’installazione degli autovelox fuori dai centri urbani richiederà sin d’ora l’autorizzazione del Prefetto, motivata da un alto tasso di incidenti e pericolosità della zona. Questa misura mira a prevenire l’uso degli autovelox per fini diversi, evitando la loro collocazione in punti strategici senza una reale pericolosità o una significativa storicità di incidenti.

Procedura e criteri per l’individuazione dei tratti stradali

Pertanto, all’esito di una istruttoria avviata su istanza dei Comuni interessati a segnalare i tratti di strada più sensibili ed in aree critiche per la sicurezza stradale, il Prefetto, sentita la Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, ha autorizzato l’installazione degli autovelox (postazioni fisse in via ordinaria e, laddove non possibile, quelle mobili) in quei tratti di strada di cui è stata verificata la conformità alle condizioni ed ai requisiti previsti dal succitato Decreto Ministeriale.

Obblighi di segnalazione e visibilità

Le postazioni di controllo in questione devono essere preventivamente ed opportunamente segnalate, ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada e stabilite con Decreti dei Ministeri dei Trasporti e dell’Interno del 15.8.2007 e dell’11.4.2024 e con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13.6.2017.

Possibilità di aggiornamento del decreto

Infine, va evidenziato che tale decreto potrà essere implementato con l’inserimento di nuovi tratti di strada, su impulso dei Comuni e degli Enti proprietari, una volta verificata la conformità al quadro normativo citato.