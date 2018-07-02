Si è concluso il terzo contest di CityNow. Dopo le pizzerie e i ristoranti di carne, questa volta abbiamo chiesto a voi, nostri lettori, di esprimere la vostra preferenza sulla migliore gelateria presente a Reggio Calabria. 8444 i voti totali, che hanno visto quasi sin dal principio una vittoria schiacciante della storica “Gelateria Cesare” che ha ottenuto il 38% delle preferenze dei reggini con 3190 voti.

“Ringrazio CityNow per il bellissimo contest – afferma Davide Destefano – Sono veramente emozionato perché ancora una volta i reggini hanno manifestato un grande attaccamento a questo chioschetto verde che si trova all’inizio del lungomare e quindi alla Gelateria Cesare”.

Il podio e i voti dei reggini

Non sono mancanti i colpi di scena, le rimonte e le sorprese. Sul podio accanto a Cesare troviamo infatti la “Bottega del Gelato” di Piazza Carmine con il 19% delle preferenze e 1635 voti e “Mirco Gelateria” di Pellaro con il 13% delle preferenze e 1091 voti, due realtà abbastanza “nuove” che promettono però un futuro brillante per la nostra città.

“Votandoci ad oltranza – continua il proprietario della gelateria vincitrice del nostro contest – i reggini hanno dimostrato come, alla fine, il chiosco appartiene al loro vissuto, ai loro ricordi ed è legato molto agli eventi della loro vita. Allo stesso modo Cesare ha avuto il sostegno dei reggini emigrati al nord e di quelli trasferiti all’estero, perché come recita il nostro motto, coniato per l’anniversario dei 100 anni: “Cesare c’era e Cesare c’è”.

Un secolo di attività è davvero un traguardo impareggiabile che merita di essere festeggiato al meglio, per questo motivo Davide Destefano oltre a ringraziare gli oltre 3 mila reggini che hanno scelto “Cesare” come miglior gelateria, ricorda come, l’ormai caratteristico chioschetto verde, ha sempre in serbo delle sorprese per voi.

“Tutti i reggini potranno partecipare al concorso #100coniper100anni creato in onore dell’anniversario della nostra gelateria. Dal 2 luglio al 2 settembre 2018 ogni nostro cliente potrà vincere 100 coni gelato semplicemente scattando un selfie ai nostri prodotti davanti al chiosco. La foto più creativa, fantasiosa e che otterrà il maggior numero di likes, si aggiudicherà l’ambito premio scelgo per festeggiare 1 secolo di attività”.

I ringraziamenti alle altre gelaterie

Destefano però ha anche delle belle parole per tutte le gelaterie reggine che hanno partecipato al contest: “Ringrazio le altre partecipanti, per la bellissima e agguerrita competizione. Per tutta la durata del contest, sin dal suo inizio si è respirata davvero aria di sfida, una sfida sana, di cui il vero vincitore non è solamente Cesare, ma il gelato artigianale italiano! Un dato che emerge chiaramente dall’attaccamento che i reggini hanno dimostrato nei confronti delle gelaterie artigianali. Un ringraziamento particolare va dunque sia alle gelaterie che si impegnano a promuovere i nostri prodotti locali e a CityNow che quotidianamente da voce a queste storie di promozione del territorio”.

La gelateria situata in pieno centro città, sarà prossimamente protagonista del video/spot del valore di 500€ realizzato e prodotto gratuitamente da noi di ‘CityNow’. Una targa ‘Premio CityNow 2018‘ inoltre verrà consegnata allo staff della Gelateria Cesare come simbolo di professionalità e qualità del prodotto.

Il Premio CityNow per le attività del territorio

Il Premio CityNow è dedicato a chi ha deciso di investire le proprie energie, la propria professionalità e le proprie risorse nella nostra terra. Pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, rosticcerie e tante altre attività sono state e saranno esaminate, valutate e vagliate proprio da Voi. A fine sondaggio verrà decretato il ‘primo classificato’ che riceverà l’ambito ‘Premio CityNow 2018’.