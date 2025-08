Avvio contrattualizzazione Tis calabresi, Cuzzocrea: ‘Ennesima conferma del lavoro portato avanti dall’Amministrazione’

Ad affermarlo in una nota stampa è Giuseppe Cuzzocrea, consigliere comunale delegato al Personal.

«In questo contesto – ha aggiunto – voglio ringraziare anche gli Uffici del settore Bilancio e del Personale sempre presenti e attivi per tutte le attività che riguardano il fabbisogno dei lavoratori/cittadini. L’Amministrazione del Comune e della Città metropolitana ha compiuto una scelta precisa che va nelle direzioni da sempre intraprese: basti pensare al lavoro fatto per le stabilizzazioni dei lavoratori comunali e di metro city in questi anni, che hanno azzerato il precariato e alla predisposizione di concorsi per le pubbliche assunzioni che hanno dato man forte agli organici presenti, contribuendo ad aumentare l’efficienza della macchina amministrativa».