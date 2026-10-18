Domotek Volley, esordio da sogno in A2: gli amaranto piegano una delle big del campionato

Un esordio migliore era difficile da immaginare. La Domotek Volley Reggio Calabria comincia la sua avventura nel campionato di Serie A2 con una vittoria straordinaria, conquistata sul campo di una delle formazioni più forti e attrezzate del torneo. Gli amaranto superano l’Abba Pineto per 3-2, al termine di una sfida combattutissima, e mettono in cassaforte i primi due, storici punti nella nuova categoria.

Domotek, che impresa: battuta una delle favorite dell’A2

Debuttare in un campionato di altissimo livello, per giunta in trasferta, rappresenta già una sfida complicata. Farlo contro una formazione del calibro dell’Abba Pineto rende l’impresa ancora più significativa. Gli abruzzesi, nella passata stagione, hanno conquistato Coppa Italia e Supercoppa Italiana di A2, arrivando anche alla finale dei playoff per la promozione in Superlega, poi persa. Una squadra che pochi giorni fa ha disputato anche la finale della Supercoppa Italiana di A2 2026, uscendo sconfitta contro Brescia, prossimo avversario dei reggini.

Insomma, un avversario di assoluto valore. Ma la Domotek non si è lasciata intimidire. Massimo rispetto, nessun timore reverenziale. Gli amaranto hanno giocato con personalità, determinazione e coraggio, dimostrando di poter competere anche contro le grandi del campionato. Il risultato finale racconta una battaglia sportiva di cinque set: 22-25, 25-22, 17-25, 25-22, 18-20. Un successo arrivato ai vantaggi del tie-break, con Laganà e compagni capaci di trovare la forza e la lucidità per piazzare il colpo decisivo. Tra i grandi protagonisti della serata Klemen Sen, autore di ben 32 punti, trascinatore di una Domotek che ha saputo rispondere colpo su colpo alla formazione di casa.

Adesso il PalaCalafiore: arriva Brescia

La vittoria di Pineto vale molto più dei due punti conquistati in classifica. È una straordinaria iniezione di fiducia per una squadra che si affaccia per la prima volta in A2 e che ha immediatamente dimostrato di non voler recitare un ruolo da semplice comparsa. Adesso la Domotek avrà un’intera settimana per preparare il debutto casalingo al PalaCalafiore, dove arriverà Brescia, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana di categoria. Un’altra sfida durissima, contro un’altra delle corazzate del torneo. Ma dopo l’impresa di Pineto, gli amaranto possono guardare al prossimo appuntamento con entusiasmo e consapevolezza.

La Serie A2 è appena cominciata, ma la Domotek ha già lanciato un messaggio chiaro: Reggio Calabria c’è. E non ha paura di nessuno.