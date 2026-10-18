Lotito, che domenica! Lazio e Reggina in vetta, due campionati e un solo padrone

Claudio Lotito si gode le sue due creature, entrambe in testa ai rispettivi campionati. Una in Serie A, l’altra in Serie D. Due realtà profondamente diverse, accomunate da una domenica di vittorie e da un primato che rende particolarmente felice il loro presidente.

Lazio, il miracolo di Gattuso continua: battuta anche la Juventus

In realtà la vera sorpresa è quella biancoceleste. Una società che non ha potuto operare sul mercato, un presidente fortemente contestato dalla tifoseria e un ambiente che, alla vigilia della stagione, sembrava avere più problemi che certezze. Eppure la Lazio di Gennaro Gattuso continua a vincere e a stupire. Anche sul campo della Juventus è arrivato un successo largo (0-3) pesantissimo, il sesto nelle prime sette giornate di campionato. L’unico mezzo passo falso, se così si può definire, è stato il pareggio casalingo contro il Milan, in una partita nella quale i biancocelesti conducevano addirittura per 2-0.

Inizialmente si era pensato a una reazione d’orgoglio rispetto alle forti contestazioni, a una fiammata destinata a spegnersi dopo qualche giornata. Invece, domenica dopo domenica, arrivano conferme. La Lazio gioca, convince, raccoglie punti e continua a comandare la classifica insieme all’Inter. Un autentico miracolo sportivo, considerando le condizioni di partenza, per il quale vanno riconosciuti enormi meriti a Gattuso, capace di dare identità e carattere alla squadra e al direttore sportivo Angelo Fabiani, protagonista della sua costruzione. Il dato più sorprendente resta proprio questo: una Lazio partita tra lo scetticismo generale e un organico ritenuto modesto che si ritrova a guardare tutti dall’alto e con pieno merito.

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Reggina, il colpo di Caltanissetta vale il primato solitario

E se a Roma si sorride, a Reggio Calabria non si è da meno. Nel pomeriggio la Reggina di Marco Marchionni ha risposto alle difficoltà delle ultime due giornate con una vittoria di grande peso, ottenuta sul campo della Nissa, una delle concorrenti più accreditate alla vigilia della stagione. Un successo per 2-1 firmato da Abonckelet e Magrassi, arrivato nella domenica forse più delicata, contro un avversario di spessore e in un momento in cui gli amaranto avevano assoluto bisogno di ritrovare i tre punti.

La squadra ha mostrato nuovamente aggressività, qualità nella manovra e personalità, certamente per almeno un tempo. Poi, dopo aver subito la rete che ha riaperto il confronto, ha saputo stringere i denti e difendere il vantaggio. Tre punti che valgono molto più di una semplice vittoria. La Reggina sale a quota 19 e, approfittando anche del pareggio tra Avola e Sambiase, torna da sola in testa alla classifica del girone I di Serie D.

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Lotito, due squadre e due primati: un’altra domenica da ricordare

Due squadre, due categorie lontanissime, due storie differenti e un unico denominatore comune: Claudio Lotito. Da una parte una Lazio che sfida pronostici, contestazioni e difficoltà. Dall’altra una Reggina costruita con l’obiettivo dichiarato di lasciare la Serie D e tornare nel calcio professionistico. Per entrambe il percorso è ancora lungo e le insidie non mancheranno. Ma intanto le classifiche raccontano una realtà che, soprattutto sul fronte biancoceleste, pochi avrebbero immaginato. E chissà cosa avrà pensato Lotito osservando prima il successo amaranto a Caltanissetta e poi quello della Lazio a Torino contro la Juventus. Sicuramente questa sera ha due ottimi motivi per sorridere, anzi, per godersela.