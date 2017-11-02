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Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale

Domande entro le 12 del 23 novembre e asta pubblica il 24: il Comune di Reggio Calabria vende alcuni lotti di beni immobili di proprietà comunale

02 Novembre 2017 - 12:22 | di Eva Curatola

Piazza Italia a Reggio Calabria, sede del Comune e della Città Metropolitana, dove si trova Palazzo San Giorgio

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19 Giugno 2017 e della Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 20 marzo 2017, l’amministrazione intende alienare alcuni lotti di beni immobili di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano, mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte segrete in aumento o uguali da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e con esclusione di offerte al ribasso, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e delle regole e modalità esplicate tra l’altro sul sito www.reggiocal.it.

La richiesta di partecipazione con relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di giorno 23/11/2017, la relativa asta pubblica si svolgerà il prossimo 24 novembre alle ore 10,00 presso i locali del Settore Risorse Umane e Patrimonio collettivo siti in Via S.Anna II tronco – Palazzo Ce.Dir. – torre 4 piano terzo.

Sul sito istituzionale www.reggiocal.it, alla sezione notizie, è possibile visionare e scaricare il bando integrale corredato dalle modalità e termini di partecipazione, la modulistica ufficiale, la descrizione dei beni divisi per lotti, con indicazione del prezzo a base d’asta e di ogni altra relativa informazione procedurale a cui si rimanda integralmente.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria

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