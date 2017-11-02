Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19 Giugno 2017 e della Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 20 marzo 2017, l’amministrazione intende alienare alcuni lotti di beni immobili di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano, mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte segrete in aumento o uguali da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e con esclusione di offerte al ribasso, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e delle regole e modalità esplicate tra l’altro sul sito www.reggiocal.it.

La richiesta di partecipazione con relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di giorno 23/11/2017, la relativa asta pubblica si svolgerà il prossimo 24 novembre alle ore 10,00 presso i locali del Settore Risorse Umane e Patrimonio collettivo siti in Via S.Anna II tronco – Palazzo Ce.Dir. – torre 4 piano terzo.

Sul sito istituzionale www.reggiocal.it, alla sezione notizie, è possibile visionare e scaricare il bando integrale corredato dalle modalità e termini di partecipazione, la modulistica ufficiale, la descrizione dei beni divisi per lotti, con indicazione del prezzo a base d’asta e di ogni altra relativa informazione procedurale a cui si rimanda integralmente.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria