Avvocati, al via il Corso Aiga per la preparazione alla prova scritta

Mercoledì 7 giugno prende il via la terza edizione del CORSO AIGA di preparazione alla prova scritta per l’esame di abilitazione alla professione forense – sessione 2017.

L’AIGA di Locri anche quest’anno propone ai praticanti la consueta formula basata su lezioni settimanali sino alla settimana antecedente le prove d’esame, simulazioni pratiche di atti e pareri in materia di diritto civile e penale sulle tematiche di maggiore attualità, con predisposizione di rassegna giurisprudenziale ad hoc riservata esclusivamente ai corsisti.

Dopo aver contribuito attivamente – con la mozione presentata al Congresso Aiga di Perugia ed il successivo recepimento nel decreto Milleproroghe – alla proroga del regime transitorio per l’esame di abilitazione, che si svolgerà con l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza anche per la sessione 2017, la Sezione AIGA di Locri vuole riuscire a fornire a tutti i Soci, giovani aspiranti Avvocati, gli strumenti necessari per elaborare un ragionamento logico-giuridico rispettoso dei canoni ministeriali per il superamento dell’esame di abilitazione forense.

Particolare attenzione, nel corso delle lezioni, è infatti da sempre dedicata all’elaborazione e sviluppo di un metodo di studio adatto per il superamento dell’esame, all’approfondimento delle tematiche giurisprudenziali di maggiore attualità, ma anche alla lingua italiana.

Il corso è gratuito per tutti i SOCI AIGA, e grazie alla disponibilità del Dr. Rodolfo Palermo, Presidente del Tribunale di Locri, si svolgerà presso le aule del Tribunale penale di Locri ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.30.