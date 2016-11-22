Azienda calabrese premiata ad Amesterdam

L’Azienda Conforti ha preso parte all’importante competizione a livello internazionale, dedicata ai produttori italiani che vogliono entrare nel mercato olandese e del Nord Europa o rafforzare la propria presenza in questo contesto. Ieri e domenica appena passata, infatti, il titolare dell’omonima Azienda (www.agricolaconforti.it) situata in contrada Colucci 93/C nel comune di San Giorgio Albanese, dott. Giuliano Conforti, ha partecipato al “Bellavita Expo”, maggior trade-show del Benelux esclusivamente dedicato al meglio dei prodotti enogastronomici Made in Italy.

Il Bellavita Expo di Amsterdam

Il tutto grazie alla possibilità offerta alle aziende del settore operanti nel territorio provinciale dalla Camera di Commercio di Cosenza.

Ebbene adesso, a poche ore di distanza dalla conclusione dell’evento, si è lieti di comunicare ufficialmente una notizia che rende lustro all’Azienda Conforti e alla Calabria intera. In quel di Amsterdam, all’Azienda di San Giorgio Albanese è stata conferita nel pomeriggio di ieri una stella “Bellavita Awards”, ossia il primo riconoscimento internazionale interamente dedicato al meglio dei prodotti italiani di Food, Wine & Beverage.

Circa 200 giudici, selezionati tra esperti di settore, giornalisti, buyers, chef e sommelier, hanno assaggiato e giudicato i prodotti candidati. E tra questi hanno inteso premiare con l’ambito titolo l’Azienda Conforti per il suo ottimo olio extravergine d’oliva 100% biologico, una delle eccellenze dell’Azienda unitamente alle carni, provenienti da macelli e stabilimenti certificati, alla produzione artigianale di salumi tipici calabresi ed al vino calabrese I.G.T. proveniente dalle stesse terre nobili.

L’olio extravergine biologico

Non è un mistero che l’olio extravergine d’oliva è l’unico olio presente nella dieta mediterranea, richiamandone pienamente lo spirito e la cultura. Condimento noto ed apprezzato in tutto il mondo, l’olio extravergine d’oliva presenta tantissime virtù, anche perché deriva dalla semplice spremitura a freddo delle olive, senza alcun additivo, per cui tutti i suoi componenti nutrizionali si conservano per mesi.

L’Azienda Conforti mantiene fede a questo principio basilare dell’agricoltura e a tale rigorosa preparazione, regalando così un prodotto fresco, vellutato, facilmente digeribile, dall’odore delicato e dal sapore intenso. Un vero olio, dunque, indicato anche per i bambini e per quanti hanno particolari esigenze, bello a vedersi e buono a gustarsi.

L’apporto nutrizionale dell’olio extravergine 100% biologico e le sue tante proprietà curative, dimostrate da molti studi scientifici, rendono questo prodotto della terra un prezioso alleato della salute. Il brand CONFORTIOLIO, pertanto, si conferma uno dei simboli per eccellenza del Made in Italy, di quella sana laboriosità di giovani impegnati in una storica attività di famiglia, e porta a casa, nelle vesti di unico olio calabrese, il prestigioso riconoscimento internazionale.

fonte: quicosenza.it