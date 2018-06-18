Nel paniere di articoli, della linea di prodotti che porta in tavola il vero succo dell’Italia frutto dell’accordo tra Filiera Agricola Italiana spa, struttura che firma i contratti con l’industria e la GdO per accorciare la filiera, e Lidl Italia, azienda leader della GDO, ci sarà la bevanda analcolica a base succo di agrumi di Calabria, fornito dall’azienda “Gioia Succhi” di Gioia Tauro (RC) con una percentuale minima del 30%.

La catena della GdO distribuirà la bevanda in 600 punti vendita. Si fa strada sempre di più – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – la qualità e bontà, oltre agli standard di etica e trasparenza.

Dopo il risultato del 20% di succo nelle bibite accogliamo questa decisa scelta con grande soddisfazione e attenzione perché contribuirà a far crescere nuovi ed importanti spazi di mercato a beneficio della nostra agrumicoltura.

Il progetto di Filiera Agricola Italiana e Lidl

Il progetto è un ulteriore passo avanti verso un assortimento sempre più votato allasostenibilità e al territorio. Filiera Agricola Italiana spa ha affiancato Lidl Italia nello sviluppo di questa nuova linea di prodotto che si caratterizza per l’utilizzo di prodotto agricolo, 100% italiano e tracciabile.

Il prodotto si fregia del sigilloFDAI (Firmato dagli Agricoltori Italiani) che garantisce, sostiene e promuove un modello di gestione etico dell’intera filiera produttiva, basato su valori agricoli e tutela dell’economia dei territori.

Le tutele del disciplinare FDAI

Il disciplinare FDAI comprende anche importanti tutele sociali, come una equa distribuzione della catena del valore, nel rispetto dei diritti di chi lavora, di chi consuma e di tutti gli attori coinvolti oltre a facilitare la definizione di accordi di filiera pluriennali per garantire un giusta remunerazione agli agricoltori.