É stata molto apprezzata dalla popolazione l’iniziativa sociale intrapresa dall’associazione socio culturale di promozione sociale, territoriale nonchè di volontariato denominata Fidelitas – con a guida il Presidente Avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosi soci iscritti – in questi giorni di festività. Numerosi soci della Fidelitas, si sono travestiti da Babbo Natale e si sono recati presso le case famiglie, dagli anziani, nelle piazze e giardini pubblici, presso gli ospedali, nelle mense pubbliche per dare un concreto gesto di solidarietà verso i bisognosi e verso chi soffre in questo particolare periodo dell’anno. I soci della Fidelitas oltre al sostegno morale ed alle parole di conforto, hanno donato vari regali, caramelle e cioccolatini ai bambini , regalando loro un sorriso. L’avvocato Giuseppe Vena ha ringraziato tutti i soci – nelle rispettive cariche sociali e nelle persone dei delegati zonali – che hanno aderito a questa lodevole iniziativa, donando il loro tempo verso il prossimo.