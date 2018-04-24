Sabato 28 aprile a Pellegrina di Bagnara Calabra (RC), nella sala meeting “Santa Barbara” in via Francesco Carbone, a partire dalle ore 19.45, si svolgerà la presentazione dell’evento “Nel mare sott’acqua”. Si tratta di un laboratorio di idee e progetti legati all’ambiente marino avente come scopo primario la divulgazione dello stesso, attraverso pubblicazioni (anche di carattere scientifico) ed immagini fotografiche.

La manifestazione rientra nell’ambito delle attività divulgative programmate dall’associazione Megiss Dive Lab e dal fotografo naturalistico marino, Francesco Turano. L’Associazione coopera anche con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Catania per lo studio e la ricerca dei comportamenti riguardanti importanti specie marine, anche in estinzione, e la loro salvaguardia.

L’evento di Bagnara prevede la presenza di tre protagonisti di primo piano in campo subacqueo quali: Sergio Riccardo, Francesco Turano ed Aldo Ferrucci e consentirà, attraverso immagini e video, di spaziare fra lo Stretto di Messina ed il resto del Mediterraneo, attraverso l’Artico con un focus sui mari oceanici, raccontando infine del fascino e della magia dei relitti profondi. E’ prevista inoltre la proiezione del video sul relitto del Britannic e quella di un recente documentario sui capodogli delle Mauritius.

Sergio Riccardo

Napoletano è, oggi, uno dei più attivi fotografi subacquei in Italia. Le sue immagini, pubblicate da diverse testate ed Enti di Turismo stranieri, fermano il cuore e lasciano attoniti. Istruttore subacqueo a soli 18 anni, Sergio, nei primi anni della sua carriera, si divide tra mare della Costiera Amalfitana e quello delle Maldive dove, nel 1983, decide di trasferirsi. Ma il suo carattere indomito e temerario lo induce ad osare e così, nel 1990, crea un piccolo Tour Operator, la Diving Tour, che, adesso, è diventato un punto di riferimento mondiale per i viaggi naturalistici e subacquei di alto livello. Il Libro “Ocean Life” , da lui pubblicato nel Giugno del 2016, racconta la sua vita sotto i mari del mondo in un viaggio durato oltre 35 anni. Mentre il suo peregrinare oggi continua nei vari Oceani alla ricerca di nuove scoperte, Sergio sta lavorando contestualmente al suo prossimo progetto editoriale dal titolo “SHARKS” in uscita nella primavera del 2019.

Francesco Turano

Reggino, è fotografo naturalista subacqueo, divulgatore scientifico, illustratore scrittore del Mare. Definito e riconosciuto fra i Maestri della fotosub italiana, ha dedicato la sua vita al Mediterraneo, occupandosi di ecologia, biologia ed educazione ambientale. Dal 1984 in simbiosi con il mare, si immerge e fotografa sempre, in ogni periodo dell’anno. Anche a lui si devono le valorizzazioni delle più importanti Aree Marine Protette italiane quali Portofino, Ustica e – da ultimo – anche la costituenda Milazzo. Numerosi sono i suoi articoli e le sue pubblicazioni attraverso cui traspare competenza ed esperienza anche sugli aspetti più reconditi del Mare Nostrum.

Aldo Ferrucci

Livornese, è annoverato fra i massimi esperti internazionali nell’ambito dei rebreather a circuito chiuso e semichiuso. Inizia giovanissimo la sua carriera subacquea e già nel 1994 arricchisce il suo ambito professionale mediante le immersioni con miscele diventando Instructor Trainer rebreather e trimix. La passione per i relitti lo porta ad effettuare immersioni su “Andrea Doria”, “Viminale”, “Dornier 24”, “Leopoldville”, “Pietro Micca”, “Rosalie Moller”, “Scapa Flow”, “Bengasi”, “San Marco”, “Protee” e “Natal”. Nel 2001 inizia con la fotografia subacquea – principalmente su relitti – pubblicando sulle maggiori riviste nazionali ed internazionali. Sono suoi alcuni interessanti documentari di televisioni italiane e francesi ed è sempre lui il Dive Safety Officer del film Oceans di Jacques Perrin.