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Bagnara, Scilla e Riace Capo, 124” di panorami mozzafiato – VIDEO

Un video di 124 secondi porta sulle coste di Bagnara, Scilla e Riace Capo, per far venire voglia d’estate ai reggini

04 Marzo 2017 - 07:20 | di Vincenzo Comi

La costa di Scilla, sul litorale della provincia di Reggio Calabria

Queste prima giornate di tiepido sole di inizio marzo ci hanno fatto venire voglia d’estate.

Mentre in Aspromonte c’è ancora la neve (questo ultimo weekend ha visto ancora centinaia di sciatori sui monti di Gambarie) sulle coste della provincia di Reggio Calabria si è già visto qualche coraggioso bagnante.

In attesa di tuffarci nelle acque cristalline della nostre bellissime spiagge vi vogliamo far rivivere i luoghi più frequentati dai reggini attraverso il video che abbiamo realizzato quest’estate.

Bagnara, Scilla e Riace Capo. 124 secondi di panorami mozzafiato che fanno davvero venire una irrefrenabile voglia d’estate.

QUI IL VIDEO

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