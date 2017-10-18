Il ballerino di Mosorrofa Antonino Casile e la sua NoGravity Dance Company hanno emozionato giuria e pubblico di Tu Si Que Vales su Canale 5

Il ballerino reggino Antonino Casile e’ stato protagonista con la sua “NoGravity Dance Company” nella trasmissione di Canale 5 Tu’ Si’ Que Vales. Il talento di Antonino ha emozionato ed incantato giuria e pubblico. I commenti positivi della giuria con Gerry Scotti e Maria De Filippi in testa, hanno evidenziato l’altissimo livello dell’esibizione presentata dai ballerini.

Antonino Casile, ballerino e coreografo, partito da Mosorrofa, paese pedemontano in provincia di Reggio Calabria, vanta un curriculum artistico invidiabile. Dall’Accademia Nazionale di Danza a Roma, e’ approdato alla Biennale di Venezia con la compagnia “Le danseurs napolitains” diretta dal coreografo internazionale Ismael Ivo con il quale realizza ” Le sacre du printemps ” e “Oxygen” in tour in Italia e all’estero. Nel 2017 ha partecipato alla trasmissione televisiva “Tra Roma e il Cielo” (RAI 1), coreografata da Daniel Ezralow, allo spot ” Martini And tonic” diretto da Autumn De Wild e il coreografo Ryan Heffington.

Questa estate e’ stato al “Wind summer festival” in onda sempre su Canale 5. È stato ballerino e capoballetto per lo spettacolo ” Brodway on China” andato in scena nella citta’ di Harbin (Cina), per le coreografie di Giorgio Forte. A partire da quest’ anno e’ ufficialmente entrato a far parte della compagnia “NoGravity Dance Company ” che ha emozionato il grande pubblico nell’esibizione in TV a Tu’ Si’ Que Vales. A gennaio il gruppo sara’ ospite all’ Escoriai di Madrid con lo spettacolo ” Aria”.

FONTE: AGI